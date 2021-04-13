Маркировка БАД защитит потребителей от контрафакта и небезопасной продукции

В этом месяце должен начаться эксперимент по введению маркировки биологически активных пищевых добавок (БАД). Вчера Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), назначенный оператором системы маркировки, подтвердил готовность создать действенную систему контроля качества БАД. По мнению профильных ведомств, маркировка необходима для борьбы с фальсификатом и оборотом небезопасной продукции.

Мы поговорили с исполнительным директором саморегулируемой организации (СРО) "Союз производителей БАД" Александром Жестковым о том, какие изменения принесет система маркировки, какие риски и возможности для потребителей несут разные сценарии реализации этой процедуры.

Александр Валерьевич, зачем вообще необходима маркировка БАД?

Александр Жестков: Маркировка - это своего рода маячок, который позволяет проследить путь товара по всей цепочке от производства до реализации. При правильном подходе маркировка станет эффективным инструментом борьбы с контрафактными и небезопасными продуктами на рынке страны. К сожалению, это серьезная проблема для потребителей. Так, буквально осенью прошлого года ФАС России оштрафовал крупнейшие интернет-поисковики за рекламу биологически активной добавки, содержащей перец Кава Кава (piper methysticum), который относится к списку сильнодействующих на организм человека веществ, и его изготовление и распространение запрещено на территории России. Реклама содержала ссылку на один из крупнейших иностранных маркетплейсов. Сейчас в зарубежных интернет-магазинах не составляет труда купить товары, содержащие вещества, отнесенные правительством к наркотическим, психотропным и сильнодействующим, например, эфедру, полынь или герань. А эти вещества запрещено включать в состав БАД. Их употребление может привести к нервно-психическим расстройствам.

Очевидно, эти примеры - свидетельство того, что торговые площадки, не являющиеся резидентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не заинтересованы в установлении фильтров для потенциально опасной продукции, как это уже давно работает в аптечном ритейле, где продавец отвечает своей лицензией. Более того, трансграничные сервисы прямо и открыто декларируют на своих сайтах отказ от ответственности в случае причинения вреда здоровью потребителя в результате приема представленных на них препаратов. Поэтому маркировка должна стать фильтром, который сможет отсеять подобную опасную продукцию, маркировке будут подлежать только БАД, прошедшие государственную регистрацию и прошедшие исследования на безопасность.

Не так давно "Союз производителей БАД" высказывал опасения относительно рассматриваемых сценариев маркировки продукции, а сейчас вы ее поддерживаете. Что изменилось?

Александр Жестков: Начнем с того, что БАД относятся к особой категории пищевой продукции, которая подлежит обязательной государственной регистрации после прохождения процедур подтверждения безопасности. В соответствии с техническим регламентом ЕАЭС, товар приобретает статус биологически активной добавки к пище только в результате прохождения обязательной процедуры государственной регистрации и получения свидетельства - СОГР. Товары, не имеющие СОГР, по законам России и ЕАЭС не являются БАД, а, значит, не могут рассматриваться как объект для маркировки. Именно на этом основании мы и предложили в качестве ключевого критерия маркировки обязательное наличие действующего СОГР, размещенного в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации ЕАЭС. При этом нами был учтен опыт маркировки лекарств, где обязательный штрих-код выдается только на основании регистрации продукта.

Вы принимали участие в работе проектно-экспертной группы при Минпромторге РФ, где разрабатывался порядок маркировки. Там были другие подходы ?

Александр Жестков: Да, принятая модель была выработана не сразу. Тем более, что высказывались другие мнения. Некоторые представители международных торговых площадок были заинтересованы в проведении маркировки исключительно на основании кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС. Сегодня мы видим, что ведомства прислушались к опасениям официальных игроков рынка, которые отметили большие риски в реализации подобного подхода.

Важно понимать, что код ТН ВЭД является всего лишь классификатором декларирования, который заявляется импортером самостоятельно. Смогла бы такая формальная маркировка защитить потребителя от непроверенных и потенциально вредных добавок? Едва ли. Зато это создало бы неравные условия для различных игроков рынка, и однозначное преимущество получили бы импортеры продукции, которую они сами при ввозе в страну определяли бы как "БАД к пище".

Надо отметить, что некоторые иностранные игроки заявляли, что предпочли бы маркировку процедуре прохождения государственной регистрации. Мы же уверены, что подобный подход, помимо прочего, вводил бы в заблуждение потребителей, которые сталкивались бы с хотя и маркированной, но незарегистрированной продукцией, не прошедшей проверки на безопасность. Наличие маркировки у незарегистрированных пищевых продуктов позволило бы продвигать их под видом БАД с указанием на качество и безопасность, которые по факту не подтверждены, а это рассматривается законом "О защите прав потребителей" как введение потребителя в заблуждение.

Выбранный в настоящее время подход для маркировки поддержан профильными курирующими ведомствами, например, Роспотребнадзором?

Александр Жестков: Да, мы в этом полностью солидарны с основным регулятором отрасли - Роспотребнадзором, который накануне заявил о необходимости маркировки именно зарегистрированных БАД.

Затронет ли маркировка международные маркетплейсы - ведь сегодня потребители часто приобретают продукцию на площадках электронной коммерции?

Александр Жестков: Маркировка не коснется трансграничных площадок, которые не являются резидентами РФ и ЕАЭС. По Соглашению о маркировке товаров в ЕАЭС, товары, ввезенные для личного пользования и приобретенные в рамках розничной торговли физическими лицами, не подлежат маркировке.

Что касается российских маркетплейсов, то мы рассчитываем на положительный эффект. Надеемся, что маркировка станет фильтром, который позволит эффективно бороться с недобросовестной практикой введения в оборот через интернет-агрегаторы и "доски объявлений" товаров, ввезенных физлицами для личного пользования, а также торговлей БАД под видом других категорий товаров.