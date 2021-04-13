Маркировка БАД защитит потребителей от контрафакта и небезопасной продукции

Мы поговорили с исполнительным директором саморегулируемой организации (СРО) "Союз производителей БАД" Александром Жестковым о том, какие изменения принесет система маркировки, какие риски и возможности для потребителей несут разные сценарии реализации этой процедуры.
Александр Валерьевич, зачем вообще необходима маркировка БАД?
Александр Жестков: Маркировка - это своего рода маячок, который позволяет проследить путь товара по всей цепочке от производства до реализации. При правильном подходе маркировка станет эффективным инструментом борьбы с контрафактными и небезопасными продуктами на рынке страны. К сожалению, это серьезная проблема для потребителей. Так, буквально осенью прошлого года ФАС России оштрафовал крупнейшие интернет-поисковики за рекламу биологически активной добавки, содержащей перец Кава Кава (piper methysticum), который относится к списку сильнодействующих на организм человека веществ, и его изготовление и распространение запрещено на территории России. Реклама содержала ссылку на один из крупнейших иностранных маркетплейсов. Сейчас в зарубежных интернет-магазинах не составляет труда купить товары, содержащие вещества, отнесенные правительством к наркотическим, психотропным и сильнодействующим, например, эфедру, полынь или герань. А эти вещества запрещено включать в состав БАД. Их употребление может привести к нервно-психическим расстройствам.
Очевидно, эти примеры - свидетельство того, что торговые площадки, не являющиеся резидентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не заинтересованы в установлении фильтров для потенциально опасной продукции, как это уже давно работает в аптечном ритейле, где продавец отвечает своей лицензией. Более того, трансграничные сервисы прямо и открыто декларируют на своих сайтах отказ от ответственности в случае причинения вреда здоровью потребителя в результате приема представленных на них препаратов. Поэтому маркировка должна стать фильтром, который сможет отсеять подобную опасную продукцию, маркировке будут подлежать только БАД, прошедшие государственную регистрацию и прошедшие исследования на безопасность.
Не так давно "Союз производителей БАД" высказывал опасения относительно рассматриваемых сценариев маркировки продукции, а сейчас вы ее поддерживаете. Что изменилось?
Александр Жестков: Начнем с того, что БАД относятся к особой категории пищевой продукции, которая подлежит обязательной государственной регистрации после прохождения процедур подтверждения безопасности. В соответствии с техническим регламентом ЕАЭС, товар приобретает статус биологически активной добавки к пище только в результате прохождения обязательной процедуры государственной регистрации и получения свидетельства - СОГР. Товары, не имеющие СОГР, по законам России и ЕАЭС не являются БАД, а, значит, не могут рассматриваться как объект для маркировки. Именно на этом основании мы и предложили в качестве ключевого критерия маркировки обязательное наличие действующего СОГР, размещенного в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации ЕАЭС. При этом нами был учтен опыт маркировки лекарств, где обязательный штрих-код выдается только на основании регистрации продукта.
Вы принимали участие в работе проектно-экспертной группы при Минпромторге РФ, где разрабатывался порядок маркировки. Там были другие подходы ?
Александр Жестков: Да, принятая модель была выработана не сразу. Тем более, что высказывались другие мнения. Некоторые представители международных торговых площадок были заинтересованы в проведении маркировки исключительно на основании кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС. Сегодня мы видим, что ведомства прислушались к опасениям официальных игроков рынка, которые отметили большие риски в реализации подобного подхода.
Важно понимать, что код ТН ВЭД является всего лишь классификатором декларирования, который заявляется импортером самостоятельно. Смогла бы такая формальная маркировка защитить потребителя от непроверенных и потенциально вредных добавок? Едва ли. Зато это создало бы неравные условия для различных игроков рынка, и однозначное преимущество получили бы импортеры продукции, которую они сами при ввозе в страну определяли бы как "БАД к пище".
Надо отметить, что некоторые иностранные игроки заявляли, что предпочли бы маркировку процедуре прохождения государственной регистрации. Мы же уверены, что подобный подход, помимо прочего, вводил бы в заблуждение потребителей, которые сталкивались бы с хотя и маркированной, но незарегистрированной продукцией, не прошедшей проверки на безопасность. Наличие маркировки у незарегистрированных пищевых продуктов позволило бы продвигать их под видом БАД с указанием на качество и безопасность, которые по факту не подтверждены, а это рассматривается законом "О защите прав потребителей" как введение потребителя в заблуждение.
Выбранный в настоящее время подход для маркировки поддержан профильными курирующими ведомствами, например, Роспотребнадзором?
Александр Жестков: Да, мы в этом полностью солидарны с основным регулятором отрасли - Роспотребнадзором, который накануне заявил о необходимости маркировки именно зарегистрированных БАД.
Затронет ли маркировка международные маркетплейсы - ведь сегодня потребители часто приобретают продукцию на площадках электронной коммерции?
Александр Жестков: Маркировка не коснется трансграничных площадок, которые не являются резидентами РФ и ЕАЭС. По Соглашению о маркировке товаров в ЕАЭС, товары, ввезенные для личного пользования и приобретенные в рамках розничной торговли физическими лицами, не подлежат маркировке.
Что касается российских маркетплейсов, то мы рассчитываем на положительный эффект. Надеемся, что маркировка станет фильтром, который позволит эффективно бороться с недобросовестной практикой введения в оборот через интернет-агрегаторы и "доски объявлений" товаров, ввезенных физлицами для личного пользования, а также торговлей БАД под видом других категорий товаров.