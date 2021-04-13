МИД Австрии: Вена готова предоставить площадку для встречи Путина и Байдена

Если президенты России и США договорятся провести встречу, то Вена готова стать площадкой для саммита двух лидеров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в министерстве иностранных дел Австрии.

"Мы видели сообщения СМИ. Если Россия и США решат провести саммит на уровне президентов, это достойно одобрения. Решение о том, состоится ли такой саммит, когда и где, зависит от обеих стран. Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода", - подтвердили в австрийском дипведомстве.

Напомним, что между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом состоялся телефонный разговор. По его итогам в Белом доме сообщили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяц провести встречу в одной из третьих стран, чтобы обсудить широкий круг вопросов, накопившихся между Вашингтоном и Москвой. В Кремле подтвердили факт беседы и поступившее от американской стороны предложение провести очную встречу двух президентов.