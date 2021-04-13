Министерство просвещения утвердило особенности выдачи аттестатов выпускникам школ в 2021 году.

Теперь официально утверждено, что ребятам, не планирующим поступать в вуз, для получения аттестата достаточно будет сдать Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике хотя бы на "тройку". Это, по сути, контрольная работа, которая гораздо проще, чем стандартный вариант ЕГЭ: задания базового уровня сложности.

А вот одиннадцатиклассникам, поступающим в вуз, аттестат будет выдаваться после успешной сдачи на ЕГЭ по русскому языку.

Прописано и то, кто получит аттестат с отличием. Нужны не только все "пятерки" в аттестате. Если сдаешь ГВЭ - нужна будет "пятерка" по русскому и математике за этот экзамен. Если выбрал ЕГЭ - не менее 70 баллов по русскому языку и "количество баллов не ниже минимального по всем предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ". Такие же требования - для получения золотой медали "За особые успехи в учении".

Как ранее сообщал Рособрнадзор, Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11) пройдет 25 мая по русскому языку и 28 мая - по математике. Основной период ЕГЭ в 2021 году планируется с 31 мая по 2 июля.