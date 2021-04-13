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13.04.2021 20:16
Рубрика: Власть

На фоне теракта в Натанзе Сергей Лавров поддержал Иран и СВПД

Текст: Александр Гасюк (Тегеран)
В преддверии священного мусульманского праздника Рамадан министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Иран, который стал конечной точкой двухдневного турне дипломата по Ближнему Востоку (первая остановка, как сообщала "РГ", была сделана в Египте). В ходе состоявшихся 13 апреля в Тегеране переговоров с президентом Исламской Республики Хасаном Рухани, главой иранского внешнеполитического ведомства Джавадом Зарифом и председателем Меджлиса страны Мохаммадом Багер Галибафом было подтверждено: Москва поддерживает с "иранскими друзьями" доверительную атмосферу двустороннего диалога, которая подкрепляется совпадением позиций по многим принципиальным международным вопросам.
Фото: Пресс-служба МИД РФ Фото: Пресс-служба МИД РФ
Фото: Пресс-служба МИД РФ

Привычка к саботажу

В этот раз информационный фон российско-иранских переговоров в разогретом весенним солнцем Тегеране оказался на редкость жарким. Дело в том, что произошедший за день до приезда Лаврова в Иран взрыв на атомном объекте в Натанзе, классифицированный властями ИРИ в качестве теракта, изрядно подлил масла в огонь и без того большой напряженной ситуации вокруг "ядерного досье" Ирана.

Впрочем, по высказанным "РГ" оценкам российских дипломатов, на поведении населения пребывающей в полувоенных условиях в течение вот уже 40 лет страны нынешняя эскалация никак не отразилась. Побывавший в Тегеране корреспондент "РГ" действительно не заметил на улицах иранской столицы каких-либо признаков нервозности.

"В последнее время мы постоянно сталкиваемся со скрытыми атаками врагов на нашу страну. Санкции, диверсии на предприятиях, саботаж, покушения на ученых-ядерщиков… Мы к этому привыкли, если, конечно, так можно сказать", - пояснил житель страны победившей исламской революции по имени Мохсен.

Реанимировать СВПД

В таких условиях Сергей Лавров на деле продемонстрировал, что сказанная им в интервью агентству "ИРНА" фраза: "Развитие связей с Ираном - один из приоритетов внешней политики России" - не просто фигура дипломатической речи. И, будучи в Тегеране, он твердо заявил: Москва осуждает любые попытки сорвать ведущиеся в настоящее время в Вене консультации "пятерки" международных переговорщиков (Россия, Великобритания, Германия, Франция и Китай) с Ираном. Их цель - "реанимировать" Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого было подорвано с подачи предыдущей администрации США Дональда Трампа.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Лавров: Москва не видит разумной альтернативы СВДП

"Как вы знаете, путь к сохранению плана лежит исключительно через его последовательную реализацию всеми вовлеченными сторонами в строгом соответствии с резолюцией СБ ООН 2231. Рассчитываем, что СВПД удастся сохранить, и Вашингтон наконец вернется к полному выполнению указанной резолюции СБ, что в свою очередь создаст предпосылки для соблюдения всех требований ядерной сделки с Ираном", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в МИД Исламской республики.

Со своей стороны, Зариф подтвердил: "У Ирана нет проблем вернуться в СВПД", но это произойдет только при условии снятия ранее введенных рестрикций со стороны США. "Через санкции американцы не смогут получить уступки. Они должны прекратить даже думать об этом", - сказал шеф иранской дипломатии.

Методы старые - центрифуги новые

Что же касается недавнего взрыва Натанзе, то Тегеран благодарен Москве за готовность осудить этот инцидент. По словам Зарифа, он является "террористической глупостью", которая лишь усилит позиции Тегерана, и "в плане переговоров, и в плане развития ядерной промышленности". "В ближайшее время площадка в Натанзе будет оснащена центрифугами нового типа", - сказал министр иностранных дел Ирана. И напомнил про имевшую ранее место масштабную кибератаку на ядерные объекты страны с помощью компьютерного вируса Stuxnet. Впоследствии западные СМИ признали, что диверсия была организована спецслужбами США и Израиля и имела целью отбросить развитие иранской ядерной программы на несколько лет назад.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Лавров: Отношения России с Ираном вышли на беспрецедентно высокий уровень

Региональное измерение - от Йемена до Афганистана - также предсказуемо оказалось в фокусе переговоров Лаврова и Зарифа. В частности, стороны предметно обсудили российскую инициативу по обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, которая, по словам руководителя МИД России, схожа с Ормузской мирной инициативой Тегерана.

Одним из конкретных итогов визита Сергея Лаврова в Иран стало подписание межправительственного соглашение об учреждении и условиях деятельности культурных центров на территории РФ и ИРИ. "В нашей стране будут рады ближе познакомиться с богатой персидской культурой", - сказал глава российской дипломатии.

Биоугрозы и "Спутник V"

Переговорщики также обозначили намерение подготовить еще одно соглашение - о взаимодействии в сфере биологической безопасности. Угрозы в этой области нарастают, а каких-то многосторонних верификационных механизмов, которые позволили бы обеспечить транспарентность деятельности стран в этой сфере не существует, пояснил Лавров. Причина тому - категорическое нежелание США, развивающих сеть биолабороторий по всему миру и вблизи границ России, связывать себе руки.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Лавров: Россия готова помогать Ирану в борьбе с пандемией COVID-19

Впрочем, самой наглядной демонстрацией актуальности биоугроз на улицах Тегерана оказались многочисленные билборды с изображенными на них масками и перчатками. Носить средства индивидуальной защиты для борьбы с пандемией COVID-19 иранским гражданам с плакатов настоятельно рекомендует сам верховный лидер Исламской Республики аятолла Хаменеи.

И на этом фронте у России и Ирана налажено эффективное сотрудничество: в ближневосточную страну уже поставлено более 500 тысяч доз "Спутника V" (последняя, пятая по счету партия прибыла в начале текущего месяца). "Мы благодарим Россию за помощь в обеспечении вакциной Ирана. Надеемся, что скоро в республике начнется производство "Спутника V", - сказал Джавад Зариф.

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