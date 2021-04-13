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13.04.2021 11:14
Рубрика: Экономика

Названа доля отечественных лекарств на российском фармрынке

Текст: Елена Манукиян
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Более 70% промаркированных лекарств, которые находятся в обороте, выпущены отечественными производителями.

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Так, согласно данным оператора системы маркировки "Честный знак" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), на 12 апреля в обороте находится более 3,2 млрд единиц фармацевтической продукции, из которой более 2,3 млрд - российские препараты.

"Благодаря системе маркировки "Честный ЗНАК" стало возможным отслеживать ситуацию на рынке в реальном времени и оценивать уровень отечественного производства в фармацевтической промышленности", - говорит руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков.

Маркировка лекарств стала обязательной с 1 июля 2020 года. Всего для них эмитировано уже более 7,5 млрд кодов.

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