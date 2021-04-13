Основатель Alibaba за день почти полностью "отыграл" рекордный штраф в Китае

Китайский предприниматель Джек Ма в понедельник, 12 апреля, разбогател на 2,3 миллиарда долларов. Таким образом за день он "отыграл" большую часть рекордного штрафа, который получила в Китае основанная им компания Alibaba.

Как сообщает агентство Bloomberg, акции Alibaba в понедельник подорожали на 9,3%, что стало лучшим показателем за четыре года. Сейчас Джек Ма занимает 25 место в "Индексе миллиардеров" Bloomberg с состоянием 52,1 миллиарда долларов.

В субботу стало известно, что регулятор Китая оштрафовал компанию Alibaba на 18,22 миллиарда юаней (2,78 миллиарда долларов). Причиной стало нарушение антимонопольного законодательства. Этот штраф стал рекордным в истории страны.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания в Китае. Работает в сфере электронной коммерции с 1999 года.