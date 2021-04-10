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10.04.2021 05:35
Рубрика: В мире

Компания Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая

Фото: AP Photo / Kin Cheung Фото: AP Photo / Kin Cheung
Фото: AP Photo / Kin Cheung

Регулятор Китая оштрафовал компанию Alibaba на 18,22 миллиарда юаней ($2,78 млрд). В госуправлении по контролю за рынком КНР пояснили, что причиной стало нарушение антимонопольного законодательства. Заявление опубликовано на сайте регулятора.

Фото: commons.wikimedia.org
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"Установлено, что компания проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами без права выбора, - со ссылкой на документ пишет ТАСС. - Это негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции".

Антимонопольное расследование в отношении Alibaba начали в конце 2020 года. Сообщается, что размер штрафа составит 4% от объема продаж Alibaba в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 миллиардов юаней. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания КНР, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат интернет-площадки Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

Ранее в Китае на 975 миллионов долларов был оштрафован американский производитель микросхем Qualcomm, который завышал цены на лицензии, пользуясь своим доминирующим положением на рынке.

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