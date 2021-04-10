Компания Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая

Регулятор Китая оштрафовал компанию Alibaba на 18,22 миллиарда юаней ($2,78 млрд). В госуправлении по контролю за рынком КНР пояснили, что причиной стало нарушение антимонопольного законодательства. Заявление опубликовано на сайте регулятора.

"Установлено, что компания проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами без права выбора, - со ссылкой на документ пишет ТАСС. - Это негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции".

Антимонопольное расследование в отношении Alibaba начали в конце 2020 года. Сообщается, что размер штрафа составит 4% от объема продаж Alibaba в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 миллиардов юаней. Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания КНР, работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Группе также принадлежат интернет-площадки Alibaba Pictures, AliExpress, Taobao, Tmall.

Ранее в Китае на 975 миллионов долларов был оштрафован американский производитель микросхем Qualcomm, который завышал цены на лицензии, пользуясь своим доминирующим положением на рынке.