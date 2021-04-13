Песков подтвердил обсуждение перспектив МКС на совещании у Путина

Вчера на совещании по космической отрасли в Энгельсе, которое провел президент, обсуждались в том числе и целесообразность участия России в проекте МКС. Об этом заявил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, на совещании говорилось о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечные. Конструкция устает со временем, и рано или поздно потребуется принимать окончательное решение", - сказал Песков.

"Целесообразность продолжения этой работы, проработка этого вопроса действительно была вчера акцентирована в ходе совещания", - сообщил пресс-секретарь президента.