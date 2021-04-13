Почему для молодых работа - мечта

Новости

Госдеп США подтвердил планы оставить Салливана послом в России 02:17
В Австрии представили архивную аудиозапись беседы Гагарина с жителями Вены 01:36
Британия досрочно выполнила план вакцинации жителей старше 50 лет 01:32
Один человек погиб при стрельбе на территории школы в США 00:50
Рогозин раскритиковал госдеп США за поздравление с Днем космонавтики 00:21
"Спартак" требует наказать "Локомотив" за появление Сухины в судейской 12.04.2021
В Минцифры создали каталог российских приложений 12.04.2021
АТОР: Туристы не смогут вернуть полную стоимость тура в Турцию 12.04.2021
Турция переживает самый сложный период с начала пандемии COVID-19 12.04.2021
Племянница Гагарина и внук Королева рассказали о своих родных 12.04.2021
Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев 12.04.2021
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего 12.04.2021
Мишустин проведет переговоры с делегациями из Ливии и Ливана 12.04.2021
Минфин сообщил о профиците федерального бюджета 12.04.2021
Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию 12.04.2021
Ростуризм дал рекомендации по забронированным турам в Турцию 12.04.2021
Ростуризм разработает меры поддержки для операторов из-за закрытия Турции 12.04.2021
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов 12.04.2021
Правительство обсуждает схемы инвестирования средств ФНБ 12.04.2021
АТОР: Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию 12.04.2021
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией 12.04.2021
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией 12.04.2021
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 12.04.2021
Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса 12.04.2021
Военные подключились к тушению пожара на "Невской мануфактуре" 12.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
13.04.2021 01:44
Рубрика: Экономика

Ушли в "бан"

Почему для молодых работа - мечта
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск № 78(8429)
Выпускников вузов все реже берут на работу. Дежурная шутка-провокация на собеседовании:

- Почему вы пришли не в белой рубашке? - И соискатель с дипломом престижного вуза оказался на улице. Около 20 процентов тех, кому 24-27 лет, по данным ВЦИОМ, не могут сдержать эмоций и отвечают жестко: "Я не ношу белое". Или того хуже: "Вас это не касается". Притчей во языцех стали и легенды о космических зарплатных ожиданиях вчерашних студентов. Анекдотами обрастает реальная история с выпускником экономфака НИУ ВШЭ. Он собеседование начал с условия: "Меньше чем за 100 тысяч в месяц я рта не открою".

Фото: iStock
Названы самые высокооплачиваемые профессии в небольших городах РФ

- Вот вы у меня и бесплатно заговорили, - осадил его "кадровик", встречным вопросом о внешнем виде претендента на 100 тысяч без белой рубашки.

Натренированные психологическими тренингами в стиле НЛП менеджеры по подбору персонала легко отсеивают тех, кто хочет все и сразу. Их опыт научил - внешне раскованные и уверенные в себе молодые люди на деле легко уязвимы, обидчивы и пасуют перед первым испытанием. По данным сервиса "Работа.ру", до 45 процентов молодых специалистов отпадают на этапе запроса на высокую зарплату, 37 проц. не имеют опыта стажировки, 31 проц. не умеют спокойно воспринимать критику. Но главная причина отказа в работе - безответственность и недисциплинированность (56 проц.).

- Нереалистичные ожидания от жизни и необоснованно высокое мнение о себе молодых людей, - делится наблюдением доктор психологических наук, профессор МГПУ Владимир Кудрявцев, - одно из последствий того, что они не вышли из детства. Они остаются в сепарации - внутреннего отделения ребенка от матери. Вот этого отделения нет. Детство не кончается потому, что современные теории привязанности учат тому, что нормальная устойчивость эмоциональных связей с мамой гарантирует детям высокую самооценку и адаптацию в обществе. Отчасти это так, но, по статистике, лишь до половины уже взрослых отделяются от родителей, а большинство остаются "маменькиными" до 30 лет и старше. "Они же дети" - это о них.

Еще одна тревога психологов и социологов заключается в том, что молодежь личные интересы ставит выше понимания задач места работы.

- Происходит клинч, - говорит доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Инга Корягина, - новичков надо учить работать. Но профессионалы не хотят отвлекать сотрудников от работы и оттягивать энергию компании на риски с молодыми, которые могут хлопнуть дверью в любой момент. Есть среди них и таланты, но креативность не перекрывает поток производственной необходимости. Проблема еще в том, что поколение зумеров выросло в среде соцсетей, где проблемы решаются нажатием одной кнопки "в бан". В реальном коллективе "в бан" никого не отправишь, а талант - не показатель надежности.

В реальном коллективе "в бан" никого не отправишь, а талант - не показатель надежности

В свою очередь молодые люди решают три проблемы. Это нужда каждый день ходить на работу, "принуждение" не только общаться с незнакомыми, но и выдерживать с ними конкуренцию, и "побег от рутины" - то, что сотрудник с опытом воспринимает как норму производственной необходимости, новичок - как "блажь" руководства. Метод маленьких шагов, из которого и состоит поступательный рост в профессии, гипермаксималистам кажется занудством.

Выход эксперты видят один - молодым придется самим справляться со своим максимализмом - получать не только профессиональные знания, но и учиться условиям труда в команде. Пока у работодателей есть "скамейка запасных" - кадры с опытом работы от 30 лет, выпускники вузов, молодые и амбициозные, остаются "расходным материалом".

Онлайн-собеседования оказались комфортными для россиян
Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Социология

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Индия разрешила к применению российскую вакцину "Спутник V"
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего
Президент подписал основы госполитики по международной информбезопасности
Три четверти случаев заражения COVID-19 в Турции пришлось на новые штаммы
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента