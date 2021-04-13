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13.04.2021 14:08
Рубрика: Происшествия

Профессор МФТИ и специалист по гиперзвуку арестован по делу о госизмене

Текст: Иван Петров
Гражданин РФ Валерий Голубкин, проходящий в статусе подозреваемого по уголовному делу о государственной измене, заключен под стражу. Такое решение во вторник принял Лефортовский районный суд Москвы.

Как уточнили в суде, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "госизмена", проведет в следственном изоляторе как минимум два месяца. Согласно судебному решению, срок заключения под стражу определен до 12 июня 2021 года. Наказание по данному составу преступления предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

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С чем именно связаны претензии следствия, пока не сообщается. Обычно материалы уголовных дел по статье "госизмена" идут под грифом секретности. Поэтому даже после судебных заседаний о деталях таких расследований ничего неизвестно. Однако пресс-секретарь Лефортовского райсуда Дарья Розмахова сообщила ТАСС, что это дело не маркировано грифом секретности.

На сайте Московского физико-технического института (МФТИ) человек ровно с такими же фамилией, именем и отчеством указан в качестве профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики.

Среди научных интересов Голубкина указаны "обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы оптимизации". Среди публикаций под его соавторством есть, к примеру, "Влияние затупления передней кромки на оптимальные параметры крыла при гиперзвуковых скоростях" и "Полезная интерференция крыла, фюзеляжа и воздухозаборников воздушно-реактивных двигателей при больших сверхзвуковых скоростях".

В конце прошлого года суд арестовал по подозрению в госизмене еще одного физика Анатолия Губанова. Сообщалось, что он также работал "по совместительству" в МФТИ, где читал курс по "практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов".

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По версии следствия, Губанов передал информацию, касающуюся авиационных технологий и, в частности, гиперзвука.

В начале марта текущего года сообщалось, что Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения Сергею Мещерякову, обвиняемому в государственной измене.

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