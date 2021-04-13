Путин поддержал саммит "духа Хельсинки"

Президенты России и Финляндии провели телефонный разговор. Речь шла о предстоящих саммитах, внутриукраинском урегулировании и сотрудничестве на севере.

Лидеры обсудили развитие взаимовыгодных связей в различных областях, вопросы международной и региональной повестки, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер сообщил о своей беседе по телефону с американским президентом Джо Байденом.

Саули Ниинистё поделился инициативой проведения в финской столице в 2025 году саммита по случаю 50-летия Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе с целью возрождения "духа Хельсинки". Владимир Путин поддержал идею и напомнил про свое предложение по встрече глав государств "ядерной пятерки" - постоянных членов Совбеза ООН.

Путин и Ниинистё настроены на продуктивное сотрудничество на севере в контексте председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, сообщили в пресс-службе Кремля.

Финский президент попросил рассказать о подходах Москвы к разрешению внутриукраинского кризиса. Российский лидер обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения. Была подчеркнута безальтернативность минского "Комплекса мер" как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей в "нормандском" формате.