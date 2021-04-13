Из недавнего. У автомобиля, движущегося по МКАД, прямо во время движения отвалилось колесо. Благо водитель только выехал на кольцо с прилегающей трассы и не успел как следует разогнаться. Когда оформляли аварию, удивились даже видавшие многое сотрудники ДПС - машина, от которой сбежало колесо, неделю назад прошла полное техническое обслуживание. "Неудивительно, - говорит председатель Российской ассоциации станций технического обслуживания (РАСТО) Ольга Селезнева. - Квалификация многих автомехаников сегодня оставляет желать лучшего". А ведь в Москве сегодня больше 5 миллионов машин. Казалось бы, куда еще больше иметь поле для практики ремонтникам?

Так себе работнички

Автомеханик - не самая низкооплачиваемая профессия. В сертифицированном сервисе выпускник колледжа может рассчитывать на 30-35 тысяч рублей в месяц, механикам с опытом от двух лет платят уже 50-60 тысяч. Зарплаты мастеров, которые работают со сложными автомобильными узлами, достигают 200 тысяч рублей. Пройти эту карьерную лестницу реально за 10 лет - в каком еще офисе такое возможно? А работодатели говорят: катастрофически не хватает хороших автомехаников. Даже не опытных - просто хороших.

"В колледжах на автомехаников учатся 3,5 года. Год обучения одного студента обходится региональному бюджету в 150 тысяч рублей, - продолжает Ольга Селезнева. - И вот приходит молодой специалист на работу в автосервис, где выясняется, что он владеет всем понемногу - и ничем на должном уровне". Происходит это потому, что учебные программы давно не соответствуют ни запросам работодателей, ни даже самим современным машинам. Виден явный дисбаланс между тем, чему учат будущих автомехаников, и тем, чем им потом приходится заниматься. Студенты, например, учатся разбирать двигатели. Только двигатели им в первые годы работы все равно никто не доверит. Доверят замену масла, фильтров, тормозных дисков.

Но и эти несложные опции у выпускников зачастую не доведены до автоматизма. Как говорят бывалые сервисеры, только закрутив резьбу в тысячный раз, начинаешь чувствовать металл. А в учебной программе колледжа работа с резьбовыми соединениями заканчивается на 500-м разе, дальше начинается двигатель. И уже в автосервисе начинающий автомеханик раз за разом срывает резьбу, потому что недокрутил свое в колледже. Более опытные напарники злятся, да и клиенты не в восторге, ведь любая работа над ошибками добавляет нормо-часов, за которые приходится платить дополнительно. Результат предсказуем: только 5 процентов выпускников колледжей приживаются в сертифицированных сервисах, остальные уходят работать в гаражи или вообще не работают по специальности. Где выход?

Зарплаты автомехаников в Москве варьируются от 30 до 200 тысяч рублей

Эксперты скажут

А выход, считает Селезнева, в модернизации учебных программ. Можно было бы сократить срок обучения. По мнению главы РАСТО, хорошего автомеханика начального уровня можно подготовить за несколько месяцев: "Он будет виртуозно менять масло, фильтры, диски, проводить диагностику сканером - и потихоньку учиться всему остальному у более опытных коллег". В качестве эксперимента в РАСТО организовали такие краткосрочные курсы, причем на бесплатной основе. Учат дуальным способом - четыре часа теории и сразу же четыре часа практики. Пройти курсы может любой желающий, правда, придется постоять в очереди, потому что ассоциация - это не учреждение дополнительного образования и на этих курсах совсем немного мест.

Однако не все эксперты считают удачной идею о сокращении времени обучения автомехаников. Особенно если речь идет о колледжах. "Первый год в колледжах студенты в основном осваивают школьную программу. Если сокращать срок обучения за счет нее, мы лишим выпускников возможности в дальнейшем поступить в вузы. А профессиональную подготовку вообще ужимать нежелательно", - считает председатель комитета по транспортной инфраструктуре, связи и информатизации Московской областной думы Олег Григорьев. Он вспоминает случай, когда выпускник колледжа, победитель WorldSkills, в первую рабочую неделю сжег бампер машины при покраске - практики не хватило. Колледжам неплохо было бы приглашать на работу мастерами производственной практики сервисеров, отошедших от дел. Рано или поздно наступает такой момент, когда автомеханикам старшего возраста становится тяжело заниматься ремонтом. При этом все нюансы современного ремонтного процесса они знают, в чем проседают начинающие работники - тоже. Так почему бы не отнести этот опыт в студенческие массы?

Куда везти печать свою

Если верить порталу "Авто.ру", в Москве насчитывается 10 054 автосервиса. Не знаю, кто как, а я, например, свой так и не нашла. Когда готова расстаться со значительной суммой, еду к официалам, где не могу избавиться от ощущения, что у меня не автомобиль, а космический корабль - судя по ценам на ремонт и обслуживание. Когда денег жалко, отправляюсь в гаражи, где "рулит" мастер по имени Вараздат и из всех чеков есть только товарные, но тогда начинаю подспудно переживать, как бы колеса не разбежались уже по пути домой. И эти метания меня уже порядком достали.

"Из сертифицированных сервисов в гаражи уходят те, кто не хочет работать в условиях жесткой дисциплины, принятой во всех крупных сервисных центрах. Нельзя прийти на работу с похмелья, с перегаром и красными глазами, нельзя опоздать или уйти пораньше", - рассказывает руководитель сервисного консалтинга "ВИАНОР. Сервис и Маркет" Николай Янковский. Качество и ассортимент работ при этом могут быть ограничены только техническими возможностями, которых у сервисов, конечно, больше. Впрочем, по словам Янковского, и у его консалтинга порядка 30 процентов мощностей сегодня стоят незадействованными - не могут набрать квалифицированных работников.

Эксперты советуют выбирать сервис по рекомендациям близких и знакомых людей. На отзывы в интернете особенно ориентироваться не стоит. Обычно для того, чтобы написать отзыв, нужно зарегистрироваться, а это требует каких-то усилий. Поэтому чаще регистрируются недовольные клиенты, а довольным проще поблагодарить мастера лично. Но есть и почти беспроигрышный вариант отыскать хороший сервис с помощью интернета. Для этого нужно найти сообщество владельцев конкретной марки автомобиля - в Cети ресурсов немало. Там и подскажут, где работают ближайшие к вам сервисеры с руками из плеч.