Административно-деловой центр "Два капитана" - пожалуй, самый известный долгострой Подмосковья. Между первым камнем, заложенным в его основание, и днем, когда достроенный центр распахнул свои двери, прошло ровно пятнадцать лет. На этой неделе в "Два капитана" въехало первое подмосковное министерство. Журналистов "РГ" пригласили посмотреть, как чиновники обживают столь долгожданные интерьеры.

Едва войдя в здание, понимаешь, что было сохранено от старого проекта, а что появилось перед самым открытием. Потолки без облицовки - этакий нарочито подчеркнутый лофт задавал тон офисной моде лет 10 назад, хотя, справедливости ради, надо сказать, что этот стиль популярен и до сих пор. Зато люстры в холле первого этажа, выполненные в виде молекул коронавируса, - явно дань настоящему времени. "Конструктив был построен еще в те годы, а начинка сегодняшняя", - подтверждает догадку министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. Он не просто так встречает журналистов в здании, где пока почти никого больше нет. Именно минстрой переезжает в "Два капитана" первым. Вслед за ним подтянутся и другие региональные ведомства - в частности, Мособлдума, министерства ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства. Сейчас все они располагаются в Москве.

Деловой центр "Два капитана" начали строить в Красногорске, рядом с домом правительства Московской области, еще в 2006 году. И именно для того, чтобы собрать всех чиновников и депутатов региона на одной территории. Это нужно, чтобы оптимизировать затраты - как временные, так и материальные, которые требуют постоянные передвижения министров и их подчиненных из Москвы в Красногорск и обратно. Сколько лишнего бензина сожжено в бесконечных пробках, сколько совещаний и заседаний затянулось из-за того, что высокие чины не успевали доехать вовремя... Планировалось, что через три года после начала строительства все чиновники области покинут столичные резиденции. Но как раз в 2009-м не без помощи ныне осужденного экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова застройщик "Двух капитанов" банкротится. И стройка встает.

Потом был суд, чьим решением здание возвращали в собственность области - а иначе нельзя было приступить к достройке. И не достроить было нельзя. Необычная архитектура делового центра - две разноэтажные башни без углов со сферической пристройкой у основания - всегда привлекала к "Двум капитанам" внимание. И СМИ периодически задавались вопросом: что область намерена делать с недостроем, расположившимся прямо под окнами рабочего кабинета губернатора? "Поэтому что значит для нас эта достройка? Во-первых, ликвидирован объект незавершенного строительства, много лет висевший на балансе области тяжелым грузом, - рассуждает Владимир Локтев. - Во-вторых, поставлена точка во всех досужих разговорах о судьбе здания. Ну и элементарный вопрос удобства - все чиновники теперь будут работать в одном месте".

Достройка, кстати, тоже заняла немало времени, ведь нужно было проверить, как отразились годы простоя на каждом несущем механизме. "Первоначальный проект в той части, что касается внутренних работ, пришлось корректировать - за эти годы изменились, к примеру, требования к пожарной сигнализации", - продолжает Локтев. И кабинетную систему рассадки сотрудников было решено заменить на опенспейс - один общий офис. Сомнения, что такое нововведение понравится людям, были. Но коллектив минстроя идею работы без стен поддержал.

Министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев и его подчиненные первыми отпраздновали новоселье в "Двух капитанах" Фото: Аркадий Колыбалов

Собственно говоря, наружных стен в классическом понимании в "Двух капитанах" и нет. Они заменены на панорамные стекла с прекрасными видами, в том числе и на Москву-реку. А часть внутренних стен представляют собой колонны. И если бы пространство разделили на традиционные кабинеты, одни любовались бы видами, а другие - колоннами. А в опенспейсе Москва-река - общая. К тому же, говорит министр, сотрудники в общем офисе работают лучше. Нет дверей, за которыми можно скрыть лень, безделье или пустую болтовню. Впрочем, традиционные рабочие пространства в здании тоже имеются. Сложно, к примеру, представить, как проходили бы в опеснпейсе прения депутатов на заседании Мособлдумы. Поэтому для парламентариев сделали традиционный зал.

В общем офисе сотрудники работают лучше. Нет дверей, за которыми можно скрыть лень, безделье или пустую болтовню

Пока в "Двух капитанах" живет только один этаж - восьмой, где обустраивается министерство стройкомплекса. Идет сборка столов, за колоннами ожидают своей очереди шкафы. "Постепенно заедут все остальные министерства и ведомства, график переездов составлен так, чтобы никто никому не мешал", - подчеркивает Локтев. И в течение года здание заживет обычной жизнью современного офиса. Откроются столовые, кафе и магазины. Начнет работать медицинский пункт, где обещают открыть кабинеты терапевта, невролога, стоматолога и хирурга. Включат фонтан в центральном холле. Современные офисные пространства давно уже превратились в мини-города, внутри которых можно не только решать рабочие вопросы, но и получить консультацию врача, посетить офис банка, купить что-то домой и даже отдохнуть у фонтана. Там много света и воздуха и потолки уходят куда-то в бесконечную высь. Поэтому и площади у таких офисов впечатляющие. В "Двух капитанах" больше 110 тысяч квадратов и в общей сложности 47 этажей - 26 в одной башне и 21 в другой.

А работать здесь будут порядка 3,7 тысячи человек.