Ландшафтные пожары подошли к Воронежу

В Воронежской области резко обострилась ситуация с ландшафтными пожарами. Спасатели одновременно отрабатывают 140 вызовов по горению сухой травы. Самое тяжелое положение в трех сельских районах: Аннинском, Рамонском и Бобровском. В последнем огонь с полей перекинулся на 12 домов в селе Мечетка.

Огонь подошел и к окраинам областного центра.

- Под Воронежем действует два ландшафтных пожара: в районе Семилукских выселок и за городской больницей № 8 (микрорайон Масловка). У выселок огонь локализован, из-за тушения пожара перекрыта дорога от больницы № 8 до Масловки, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Информации о пострадавших нет, площадь пожаров уточняется.