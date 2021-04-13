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13.04.2021 17:15
Рубрика: Дороги

Москвичей попросили пересесть на общественный транспорт

Текст: Ирина Огилько
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Департамент транспорта Москвы прогнозирует пробки в восемь баллов в вечерний час пик.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Дептранс Москвы призвал водителей сменить резину

"Сейчас пробки в городе - семь баллов. К вечеру прогнозируем до восьми. Поездки на личных автомобилях лучше отложить до 20:00", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе отмечают, что движение в основном затруднено в центральной части Москвы, на Садовом кольце и ТТК. На трафик влияют дорожные работы, которые проводятся на проезжей части.

Согласно данным аналитического центра "Яндекс.Пробки", стоят в "красном цвете" Садовое и Бульварные кольца, ТТК и вылетные магистрали на выезд из города.