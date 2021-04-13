Убийцу авторитета Альберта Рыжего заметили в автобусе

Киллер, расстрелявший мужчину в фитнес-клубе на северо-западе Москвы, уехал с места преступления на городском автобусе. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

В автобусе, на котором уехал стрелок, водитель нашел пистолет. Патроны от него обнаружили на месте убийства. Вероятно, киллер решил таким образом избавиться от улик. Выяснилось, что убийца сел в автобус на Авиационной улице и проехал до Новопесчаной. Там он пересел на другой транспорт.

Розыск подозреваемого продолжается. Напомним, что преступление было совершено 12 апреля. Днем в фитнес-центр ворвался вооруженный мужчина и застрелил одного из посетителей. По данным агентства, убитым оказался некий Али Гайдаров, известный в определенных кругах как Альберт Рыжий.