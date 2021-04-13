В Брянске за многомиллионную взятку осужден директор завода

В Брянске Володарский районный суд признал виновным в получении крупной взятки управляющего директора АО "192 центральный завод железнодорожной техники". Мздоимец осужден на девять лет колонии строгого режима со штрафом в 8,5 миллиона рублей, сообщает СУ СКР по региону.

Судом установлено, что бывший управляющий директор завода в 2017 году получил через посредника от руководителя предприятия-поставщика металлопроката 7,5 миллиона рублей. Это событие случилось в период с марта по июль. За полученные деньги руководитель должен был закрыть глаза на срыв сроков поставок продукции от контрагента и не проводить претензионную работу.

Еще одно подношение осужденный получил 15 июня 2017 года. Тот же посредник передал ему 396 тысяч рублей. Деньги были перечислены на банковскую карту. Как установлено следствием и судом, хоть карта и была оформлена на другого человека, пользовался ей теперь уже бывший управляющий директор АО "192 ЦЗЖТ". Мзда предназначалась за то, чтобы завод железнодорожной техники заключил договор на поставку металлопроката с конкретным поставщиком.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.