Места с наибольшей протяженностью трубопроводов, которые нуждаются в срочном ремонте, выявили активисты ОНФ. Антирейтинг возглавили населенные пункты Ярославской области. Компанию в топ-10 им составил Брянск.

Общероссийский народный фронт проводит мониторинг теплотрасс не впервые. В ноябре длину оголенных участков в сотне городов и поселков из 65 регионов измерили в котах, приняв для простоты, что одно животное занимает около 30 сантиметров трубы. Получилось, что на теплотрассах с изношенной изоляцией зимой могут греться более 180 тысяч котиков. Общественники составили карты повреждений и передали их местным чиновникам. С тех пор треть дыр в изоляции удалось залатать.

Например, в Рязани качественно заделали 90 процентов теплотрасс, на которые указали "фронтовики", - суммарно около 1200 метров. В Тамбове успехи пока в 10 раз скромнее: изоляцию заменили лишь на квартальных сетях на улице Рылеева и бульваре Энтузиастов. Однако ресурсоснабжающая организация намерена разобраться с остальными объектами из списка по завершении отопительного сезона.

В обновленном списке населенных пунктов с самыми длинными участками голых трубопроводов первые два места занимают ярославские локации. Так, в Переславле-Залесском активисты нашли более пяти километров поврежденных теплотрасс, в поселке Константиновском Тутаевского района - 2,5 километра. На шестом месте - Брянск со скрупулезно отмеренными 1950 метрами.

- Мониторинг "С теплом - труба" проводится ежегодно. Благодаря оперативным ремонтам в 14 тысячах домов и социальных учреждений стало теплее. Но этого недостаточно, нужна системная работа по содержанию трубопроводов, чтобы не выкидывать деньги на ветер. Хорошо изолированная труба экономит деньги жителей, бизнеса, государства и энергетиков. Это очевидно, но мы каждый год фиксируем десятки километров трубопроводов, обогревающих улицы городов, - отметил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

На замену ветхих труб требуются миллиарды, и темпы модернизации недостаточны

Нарушенная изоляция приводит не только к недотопу, но и к преждевременному разрушению труб. Между тем износ инженерных сетей в регионах и без того велик. Массовая прокладка трубопроводов велась в основном в 1950-1960-е. А где-то, как в Алтайском крае, и вовсе в конце 1940-х годов. Капитальными ремонтами была охвачена небольшая часть этого обширного хозяйства. На замену ветхих труб требуются миллиарды, и темпы модернизации недостаточны. Это признают и власти, в том числе на самом высоком уровне, и участники рынка.

Проблема касается всех трубопроводов, а не только систем теплоснабжения.

- По официальной статистике, замене подлежит 29 процентов сетей теплоснабжения, 44,5 - канализации, 43,7 - водопроводных сетей. Если считать степень износа по методике, более близкой к реальности, то мы увидим, что в некоторых регионах пришло в негодность до 70-80 процентов сетей, - рассказал на недавней отраслевой конференции генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко. - По нормативам нужно менять как минимум четыре процента сетей водоснабжения и канализации в год. Фактически меняется менее двух процентов. Мы наблюдаем устойчивый рост объема аварийного фонда инженерных сетей. При этом обеспеченность соответствующими коммунальными услугами оставляет желать лучшего! Централизованная канализация есть в 60 с небольшим процентах жилфонда. По воде и теплу тоже есть куда стремиться.

Чтобы исправить ситуацию, нужно задействовать все доступные механизмы, считает эксперт. Речь и об инфраструктурных облигациях, и о государственно-частном партнерстве. Замена хозяйственно-бытовых трубопроводов так или иначе предусмотрена во многих нацпроектах, в программах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Мероприятия с госфинансированием направлены на модернизацию коммунальных объектов с износом более 60 процентов. Замена наружных сетей производится при поддержке Фонда ЖКХ, внутридомовых - по программам капремонта многоэтажек и расселения ветхого жилья... Есть даже международные проекты - по линии БРИКС, напомнил Ткаченко:

- Нужно всем этим пользоваться, но с умом. Сегодня же мы видим, что многие теплоснабжающие организации не могут корректно рассчитать необходимую им толщину стенок трубы исходя из предполагаемых нагрузок. Ужас что творится в госзакупках!.. Да, калькуляция тут не простая, через логарифмы. Но ее можно и нужно выполнять. Ведь к чему ведут неверные расчеты? Скажем, полимерная труба, которой по техрегламентам положено служить 30 лет, деформируется через два года. И неспециалисты могут сделать вывод, что она была некачественной.

Впрочем, иногда проблемы действительно связаны с качеством материалов. По данным той же ассоциации, в ежегодном объеме поставок стальных труб в России до 15-20 процентов занимают подделки. Липу делают из труб, бывших в употреблении. И зачастую такая продукция, будучи относительно дешевой, поставляется именно в ЖКХ для строительства и модернизации сетей водо- и теплоснабжения.

"Антикоррозионное покрытие затрудняет выявление фальсификата при визуальном входном контроле. А разрушающий контроль применяется редко. Поэтому такие трубы беспрепятственно становятся трубопроводом - снижая надежность и безопасность всего объекта, увеличивая риск возникновения аварийных ситуаций", - пояснили в Ассоциации производителей трубопроводных систем.

В сегменте полимерных труб сегодня остро стоит вопрос с сырьем. Он обсуждается и в отраслевом сообществе, и на уровне Минпромторга. Директор министерского департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Александр Орлов подтвердил, что в России наблюдается серьезный рост цен на полимеры отечественного производства. Объем их выпуска недостаточен для покрытия потребности переработчиков. Мировая конъюнктура такова, что пластик выгоднее экспортировать. Случаев отгрузки экстремальных объемов базовых полимеров за рубеж не наблюдалось, но факт остается фактом: сырья не хватает, оно постоянно дорожает. В связи с этим растет и себестоимость пластиковых труб, и инвестиционная емкость проектов, предполагающих их применение.

По словам Владислава Ткаченко, потребители начинают втихую применять при производстве полимерных труб вторичное сырье - в большем, чем это предусмотрено стандартами, количестве. Это позволяет снизить себестоимость продукции, но при злоупотреблениях ведет и к снижению качества полимерных труб. А значит, они выйдут из строя раньше времени.

Председатель совета Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман, однако, подчеркнул, что, хотя цены на полимерное сырье увеличиваются на 20 и более процентов в месяц, симметрично поднимать цены на готовую продукцию возможности нет - из-за подписанных долгосрочных контрактов, в том числе с формульным ценообразованием. Решением проблемы может стать заключение формульных договоров с привязкой не к индексам рыночных цен на полимеры, а к стоимости базовых мономеров, которая не растет такими опережающими темпами. Подобные договоры применяются за рубежом.

Прямая речь

Дмитрий Александров, член исполкома ассоциации "Трубное сообщество":

- У нас в стране нет внутренней конкуренции ни на стадии производства полимерного сырья, ни на стадии его переработки. Отрасль монополизирована, что в итоге и ведет к увеличению стоимости труб. В конечном продукте на сырье приходится более 80 процентов цены. Несколько трубных компаний работает с производителями полимеров напрямую. А сотня других игроков рынка - только через перекупщиков. Это усложняет все процессы. При дефиците сырья поставки ведутся в первую очередь в интересах тех самых крупных игроков. Они могут сразу обеспечить большой заказ. Но и остальным надо работать, закрывать те же контракты по госзаказу. На внутренний рынок влияет, конечно, и расширение экспорта базовых полимеров.