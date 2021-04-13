В Ярославле ликвидировали ячейку "Свидетелей Иеговы"

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности экстремистской организации.

Следственные органы СК РФ по Ярославской области выяснили, что в 2019 году в региональном центре была организована деятельность сообщества "Свидетели Иеговы города Ярославля", входящего в состав "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" (решением Верховного Суда РФ признан экстремистской организацией).

- Сообщество проводило многочисленные собрания, в том числе в онлайн-формате, на которых пропагандировались запрещенные учения. По предварительной информации, руководили преступной группой двое местных жителей 45 и 55 лет, - рассказали в областном следственном управлении СК РФ.

Деятельность экстремистской организации выявили и пресекли сотрудники региональных УФСБ и УМВД с привлечением с Росгвардии.

По информации СУ СК, утром 13 апреля по делу было проведено больше тридцати обысков. Подозреваемые сейчас допрашиваются.