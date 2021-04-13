В Москве энергетики начали подготовку к отключению тепла

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) готовит системы теплоснабжения столицы к завершению отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как рассказали "РГ" в пресс- службе, регламентные работы ведутся на находящихся в эксплуатации МОЭК более 10,5 тысяч тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях.

"Дату завершения отопительного периода принимает руководство города. Обычно такое решение принимают, когда температура воздуха на улице в течение 5 дней сохраняется на уровне 8 градусов и выше.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в столице завершился 7 мая, в 2019-м - 6 мая.