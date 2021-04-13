Новости

Госдеп США подтвердил планы оставить Салливана послом в России 02:17
В Австрии представили архивную аудиозапись беседы Гагарина с жителями Вены 01:36
Британия досрочно выполнила план вакцинации жителей старше 50 лет 01:32
Один человек погиб при стрельбе на территории школы в США 00:50
Рогозин раскритиковал госдеп США за поздравление с Днем космонавтики 00:21
"Спартак" требует наказать "Локомотив" за появление Сухины в судейской 12.04.2021
В Минцифры создали каталог российских приложений 12.04.2021
АТОР: Туристы не смогут вернуть полную стоимость тура в Турцию 12.04.2021
Турция переживает самый сложный период с начала пандемии COVID-19 12.04.2021
Племянница Гагарина и внук Королева рассказали о своих родных 12.04.2021
Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев 12.04.2021
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего 12.04.2021
Мишустин проведет переговоры с делегациями из Ливии и Ливана 12.04.2021
Минфин сообщил о профиците федерального бюджета 12.04.2021
Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию 12.04.2021
Ростуризм дал рекомендации по забронированным турам в Турцию 12.04.2021
Ростуризм разработает меры поддержки для операторов из-за закрытия Турции 12.04.2021
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов 12.04.2021
Правительство обсуждает схемы инвестирования средств ФНБ 12.04.2021
АТОР: Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию 12.04.2021
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией 12.04.2021
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией 12.04.2021
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 12.04.2021
Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса 12.04.2021
Военные подключились к тушению пожара на "Невской мануфактуре" 12.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
Появится ли новый штраф для водителей с 1 июня
13.04.2021 00:57
Рубрика: Общество

Лечебное заведение

У области появится свой медицинский вуз
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 78(8429)
Проблему с нехваткой врачей в Подмосковье будут решать кардинально. На базе одинцовского филиала МГИМО область открывает собственный медицинский университет.

Медперсонала в регионе не хватало всегда. Врачи и медсестры предпочитают ездить на работу в столицу, где выше зарплаты. За последние несколько лет в область за счет разнообразных социальных программ удалось привлечь более пяти тысяч новых специалистов, но за это же время появились пять крупных перинатальных центров, несколько десятков сосудистых центров и центров онкологической помощи. Да и новые жилые микрорайоны сейчас все сдаются с социальной инфраструктурой, в том числе и с поликлиниками, куда тоже нужны сотрудники.

Фото: istock
До 2030 года в России будет создана сеть университетских кампусов

В области работает пять медицинских училищ, которые ежегодно выпускают более 1,5 тысячи специалистов среднего звена. И стоящих на бирже труда медсестер и медбратьев нет - все выпускники востребованы. Впрочем, самый большой дефицит в подмосковных медучреждениях наблюдается не среди медсестер, а среди узких специалистов - анестезиологов-реаниматологов, неврологов, кардиологов, офтальмологов, врачей общей практики. Однако к созданию высшего медицинского учебного заведения в регионе долго не могли подступиться. Смысла нет, объясняли власти. Рядом Москва, там два ведущих российских медуниверситета - новый областной вуз просто не выдержит конкуренции.

Но потом наступил ковидный 2020 год. И многие врачи старше 65 лет ушли на карантин, с которого решили уже не возвращаться. Так вопрос дефицита медицинских кадров вновь встал ребром. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, сегодня областным медучреждениям не хватает порядка 700 специалистов. То есть, раздав в социальную ипотеку и в виде служебного жилья 3 тысячи квартир и выплатив почти миллиард рублей подъемных по программе "Земский доктор", область вновь откатилась куда-то на показатели двухлетней давности. И открытие университета уже не показалось чем-то нереальным.

О том, что у Подмосковья будет свой медвуз, журналистам рассказали на совместном заседании наблюдательного и попечительского советов МГИМО. "По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева МГИМО и группа компаний "Мать и дитя" приняли решение о создании автономной некоммерческой образовательной организации "Медицинский университет "МГИМО Мед", - сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании. Он также рассказал, что обучение в этом вузе будет вестись по международным стандартам.

Сегодня областным больницам и поликлиникам не хватает порядка 700 узких специалистов

Уже в сентябре 2021 года в стенах одинцовского филиала МГИМО начнет работу школа довузовской подготовки будущих студентов областного медуниверситета. Ординатуру и специалитет откроют через год. Теорию будущие врачи станут изучать в МГИМО, а практиковаться - на площадке расположенного неподалеку клинического госпиталя "Лапино", где за этот год построят отдельный учебный корпус. К слову, "Лапино" - один из самых современных госпиталей области, и хотя он имеет статус частного медцентра, более 70% услуг здесь оказывают по ОМС. А техническое оснащение госпиталя таково, что практикующие студенты смогут на его базе заниматься собственными медицинскими исследованиями.

Также в ближайшее время планируется открыть профильные медицинские классы в нескольких школах области.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Индия разрешила к применению российскую вакцину "Спутник V"
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего
Президент подписал основы госполитики по международной информбезопасности
Три четверти случаев заражения COVID-19 в Турции пришлось на новые штаммы
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии