Проблему с нехваткой врачей в Подмосковье будут решать кардинально. На базе одинцовского филиала МГИМО область открывает собственный медицинский университет.

Медперсонала в регионе не хватало всегда. Врачи и медсестры предпочитают ездить на работу в столицу, где выше зарплаты. За последние несколько лет в область за счет разнообразных социальных программ удалось привлечь более пяти тысяч новых специалистов, но за это же время появились пять крупных перинатальных центров, несколько десятков сосудистых центров и центров онкологической помощи. Да и новые жилые микрорайоны сейчас все сдаются с социальной инфраструктурой, в том числе и с поликлиниками, куда тоже нужны сотрудники.

В области работает пять медицинских училищ, которые ежегодно выпускают более 1,5 тысячи специалистов среднего звена. И стоящих на бирже труда медсестер и медбратьев нет - все выпускники востребованы. Впрочем, самый большой дефицит в подмосковных медучреждениях наблюдается не среди медсестер, а среди узких специалистов - анестезиологов-реаниматологов, неврологов, кардиологов, офтальмологов, врачей общей практики. Однако к созданию высшего медицинского учебного заведения в регионе долго не могли подступиться. Смысла нет, объясняли власти. Рядом Москва, там два ведущих российских медуниверситета - новый областной вуз просто не выдержит конкуренции.

Но потом наступил ковидный 2020 год. И многие врачи старше 65 лет ушли на карантин, с которого решили уже не возвращаться. Так вопрос дефицита медицинских кадров вновь встал ребром. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, сегодня областным медучреждениям не хватает порядка 700 специалистов. То есть, раздав в социальную ипотеку и в виде служебного жилья 3 тысячи квартир и выплатив почти миллиард рублей подъемных по программе "Земский доктор", область вновь откатилась куда-то на показатели двухлетней давности. И открытие университета уже не показалось чем-то нереальным.

О том, что у Подмосковья будет свой медвуз, журналистам рассказали на совместном заседании наблюдательного и попечительского советов МГИМО. "По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева МГИМО и группа компаний "Мать и дитя" приняли решение о создании автономной некоммерческой образовательной организации "Медицинский университет "МГИМО Мед", - сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании. Он также рассказал, что обучение в этом вузе будет вестись по международным стандартам.

Сегодня областным больницам и поликлиникам не хватает порядка 700 узких специалистов

Уже в сентябре 2021 года в стенах одинцовского филиала МГИМО начнет работу школа довузовской подготовки будущих студентов областного медуниверситета. Ординатуру и специалитет откроют через год. Теорию будущие врачи станут изучать в МГИМО, а практиковаться - на площадке расположенного неподалеку клинического госпиталя "Лапино", где за этот год построят отдельный учебный корпус. К слову, "Лапино" - один из самых современных госпиталей области, и хотя он имеет статус частного медцентра, более 70% услуг здесь оказывают по ОМС. А техническое оснащение госпиталя таково, что практикующие студенты смогут на его базе заниматься собственными медицинскими исследованиями.

Также в ближайшее время планируется открыть профильные медицинские классы в нескольких школах области.