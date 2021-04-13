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Рубрика: Экономика

Хлопайте в ладоши

Жителям предложат установить в домах и квартирах системы контроля за утечкой газа
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 78(8429)
Заказать установку оборудования по контролю за утечкой газа в Подмосковье можно будет в один клик. На портале "Добродел" появится кнопка, нажав на которую можно будет вызвать сертифицированных специалистов. Такое решение власти приняли после недавнего ЧП в Химках, где хлопком газовоздушной смеси разворотило несколько этажей многоэтажного жилого дома.

Как говорит зампред областного правительства Евгений Хромушин, за последние шесть лет в регионе было 130 происшествий, связанных с хлопками газа. В них погибли и пострадали 79 человек. "Нас очень настораживает эта статистика", - отметил Хромушин. Причем, гибнут и получают увечья отнюдь не асоциальные личности. Страдает трудоспособное население, пенсионеры и дети.

Фото: РИА Новости
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Поможет ли переломить ситуацию установка систем защиты от утечек газа? Власти считают, что да. Проблема лишь в том, что предприимчивые граждане, предлагающие купить такие приборы, ходят по домам столичного региона уже несколько лет. И ладно бы они продавали настоящие системы, но впаривают ведь бесполезные пустышки. А население, которому не раз рассказывали о таких вот мошенниках, все реже открывает двери газовщикам - и мнимым, и настоящим. Именно поэтому на главную страницу "Добродела" и было решено вывести кнопку заказа систем защиты от утечек газа. Нажимая на нее, можно не сомневаться, что и системы будут работающими, и их установщики - настоящими.

Бесплатно никто такие системы раздавать, конечно, не будет. "Но мы вместе с министерством социального развития проработаем возможность сделать покупку оборудования доступной для льготных категорий населения", - пообещал Евгений Хромушин. Он также добавил: в многоквартирных домах все вопросы по газу решаются только через управляющую компанию. В частном секторе - через Мособлгаз.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Рыбникова
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