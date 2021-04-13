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Рубрика: Происшествия

"Спасибо всем, хочу домой!": самого знаменитого пациента страны выписали из больницы

Текст: Ирина Ворошилова
Жителя Февральска Андрея Ключкина, которому медики 2 апреля успешно выполнили операцию на открытом сердце в горящем кардиохирургическом центре АГМА, выписали из областной клинической больницы. Состояние пациента стабильное, а настроение, по словам самого Андрея Анатольевича, отличное. Из больницы к семье самый известный пациент страны вышел в сланцах - обувь сгорела в кардиоцентре.
Фото: Владимир Воропаев, "Амурская правда" Фото: Владимир Воропаев, "Амурская правда"
Фото: Владимир Воропаев, "Амурская правда"

"Спасибо всем, кто участвовал в моем спасении. Сейчас хочу только одного: поскорее добраться домой и чтобы наконец все это закончилось", - признался "Амурской правде" 61-летний мужчина, уставший от повышенного внимания местных и федеральных СМИ.

Фото: ТАСС
Реставрация горевшего кардиоцентра в Благовещенске начнется в 2022 году

Изначально всем сообщили, что выписка запланирована на среду, 14 апреля. "Нам постоянно звонят из разных телекомпаний: и ТВ3, и канал "Врачи", кто только не намеревался встречать мужа из больницы", - поделилась супруга Оксана Владимировна. Медики обрадовали Андрея Ключкина, когда разрешили уехать домой во вторник, 13 апреля.

Фото: Владимир Воропаев, "Амурская правда"

"Мне из-за переноса выписки пришлось выезжать из Февральска сегодня ночью, чтобы успеть добраться к утру до Благовещенска и хотя бы ненадолго проведать внуков, - рассказала Оксана Владимировна и рассмеялась. - Месяц не видела, узнаю ли?"

К часу дня она уже была в областной клинической больнице, ожидая встречи с мужем. Говорит, столько за эти апрельские дни пережито, но все волнения уже позади.

Фото: Владимир Воропаев, "Амурская правда"

Конечно, супруги хотели бы, чтобы их встреча прошла без чужих взглядов и суеты. Но о тактическом ходе докторов, который они решили предпринять ради спокойствия "сердечного" пациента, узнали журналисты и приехали на выписку.

Фото: Министерство здравоохранения Амурской области
Хирург рассказал об операции на сердце в горящей клинике Приамурья

"Слава пришла, когда и не ждал, - улыбается Андрей Анатольевич, который 30 лет назад сам спас из огня двух малолетних детей. - Я тогда даже не задумывался, что рисковал жизнью и совершил какой-то геройский поступок. Я просто выполнял свой служебный долг, как и во время другого дежурства, когда успел доставить хирургам израненную девочку. Так что на моей совести три спасенных детских души. Возможно, поэтому Бог помог мне выжить в этот раз. Ситуация ведь могла развиваться по-разному. Видимо, добро возвращается".

Фото: Владимир Воропаев, "Амурская правда"

Бригада спасителей со своим пациентом попрощалась накануне - хирурги улетели в Москву. Но по возвращении их ждет сюрприз: семья Ключкиных подготовила медали и стенгазету. На ней фотографии всех, кто присутствовал на операции, а на большом фоне - Андрей Анатольевич и слова благодарности.

По материалам партнера "РГ" "Амурская правда".

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