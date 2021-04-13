В Самаре в День космонавтики вручили знаки отличия ГТО

В Самаре вручили знаки отличия комплекса ГТО участникам, выполнившим нормативы на золотой знак в 2020 году. Акция "От знака ГТО к полету в космос" федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" не случайно прошла в день 60-летия первого полета человека в космос, ведь Юрий Гагарин свой золотой значок ГТО получил еще в училище.

Первая часть награждения прошла в музее "Самара Космическая", главным экспонатом которого является настоящая ракета "Союз". Ведь именно в Самаре (тогда это был Куйбышев) изготовили детали ракеты-носителя, выведшей первого космонавта на орбиту Земли. В наш город Юрий Гагарин прибыл 12 апреля 1961 года после приземления в соседней Саратовской области. Одной из награжденных заслуженным, к слову, уже вторым золотым знаком стала участница соревнований по триатлону и лыжным гонкам Ирина Колесникова. И для нее особенно значимо было, что она получила награду именно в День космонавтики.

- Мой дед, Георгий Евгеньевич Фомин, был заместителем генерального конструктора самолетостроительного завода №1 Дмитрия Ильича Козлова. Он оказал большую помощь музею при создании экспозиции. Вместе с родителями, которые тоже работали на ЦСКБ-Прогресс, я прожила десять лет на Байконуре, в пионеры меня принимали на стартовой площадке. Сейчас живу в Самаре. Именно благодаря участию в мероприятиях комплекса ГТО увлеклась спортом, участвую в соревнованиях по легкой атлетике, триатлону, лыжным гонкам, - поделилась Ирина Колесникова.

Награды вручал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что в этом году комплекс ГТО тоже празднует годовщину - 90 лет с момента создания. Среди награжденных были самые юные - 8-летние участники комплекса ГТО, подростки, увлекающиеся волейболом, спортивной гимнастикой, тхэквондо, пятиборьем, плаванием, а также взрослые участники движения. Всего отметили 17 самарцев разных возрастов, которых объединил спортивный образ жизни. Благо условия для массовых занятий спортом сегодня в городе создаются, в том числе появляются новенькие площадки ГТО.

Вечером церемония награждения продолжилась в "МТЛ Арена". Еще несколько десятков участников комплекса ГТО в Самарской области стали обладателями заслуженных знаков отличия. Один из значкистов - сотрудник федеральной службы судебных приставов Сергей Платонов. Он получил свой третий знак отличия ГТО. Для него это дорогая награда, ведь самарец за три года целенаправленно улучшил свои результаты в испытаниях с бронзы до золота.