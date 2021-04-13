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13.04.2021 21:36
Рубрика: Спорт

"Ак Барс" сравнял счет в серии с "Авангардом"

Текст: Илья Соболев
Фото: Михаил Синицын
Казанский "Ак Барс" выиграл шестой матч в гостях у омского "Авангарда" - 2:0 и сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина - 3:3.

Если "Авангард" победный состав менять не стал, то тренерский штаб "Ак Барса" после поражения в пятом матче сделал оргвыводы и весьма радикальные. Так, в запасе остались иностранные лидеры казанцев француз Стефан да Коста и канадец с казахстанским паспортом Найджел Доус. Впрочем, оба не впечатляли своей игрой по ходу всей серии, и их опала стала предсказуемой.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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В этом противостоянии только однажды, во втором матче зрители не увидели голов в стартовом периоде. И вот эта картина повторилась, хотя у обеих команд были шансы открыть счет. Самый верный шанс упустил 20-летний форвард "Авангарда" Егор Чинахов, умудрившийся на шестой минуте не попасть по полупустым воротам с "пятака".

Во второй 20-минутке соперники стали действовать еще аккуратней. Небольшое преимущество имели гости, что было видно и по броскам в створ (8-3), но вообще игра пошла фактически до ошибки. И первыми ее совершили хоккеисты "Авангарда". На 46-й минуте форвард "барсов" Станислав Галиев перехватил шайбу, на паузе убрал омского защитника и отдал на пустые ворота Кириллу Петрову, которому требовалось просто не промахнуться - 1:0.

Ни разу в этой серии команде, пропустившей первой, не удалось выиграть. Не смог "Авангард" сломить традицию и теперь. Хотя на 52-й минуте омичи были очень близки к тому, чтобы отыграться, но шайба после броска Клима Костина попала в штангу.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Как водится, на последних минутах хозяева сняли вратаря, чтобы получить численное преимущество, но, в итоге, пропустили сами в пустые ворота. Дубль оформил все тот же Петров, отмечавший, к слову, свой 31-й день рождения.

А это значит, что в полуфинальной серии Восточной конференции будет седьмой матч. Он пройдет 15 апреля, в четверг, в Казани.

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