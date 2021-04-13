На Алтае уникальная ферма осталась без кормов из-за размытой дороги

Самая крупная в Алтайском крае козья ферма в селе Зудилово оказалась отрезана от "большой земли". Единственный проезд, по которому фермеры подвозили корма для более 500 голов элитных молочных коз, размыло талыми водами. Власти планируют ввести режим ЧС.

- Зимой мы завозили корма по тропинке в лесу, а теперь этот путь размыло и мы не знаем, как доставлять сено, чтобы кормить такое большое стадо, - рассказал корреспонденту "РГ" совладелец фермы Алексей Литонгрилли. - Пробовали искать другие проезды через поля - но там тоже потоки талой воды - не проехать ни на чем.

Как писала "РГ", эта уникальная ферма уже несколько месяцев находится на грани выживания из-за того, что садоводы в августе прошлого года перекрыли единственный обустроенный проезд к ней.

С августа по январь фермеры кормили коз заготовленным заранее сеном, а когда оно закончилось, проложили тропу по снегу через лес и по ней возили корма. Если сейчас не открыть заложенный садоводами проезд, то элитных коз придется пустить под нож.

В администрации Первомайского района рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации, чтобы хотя бы на время паводка открыть дорогу через садоводство.

Но решение о введении режима ЧС на территории Зудиловского сельсовета и публичного сервитута на использование дороги через СНТ "Звездный-2" должна утвердить районная комиссия по ЧС. При условии, что оно получит положительную правовую оценку прокуратуры Первомайского района и управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Алтайского края. Сколько времени понадобится на принятие этих решений никто сказать не может. При этом кормов на ферме осталось всего на один день.