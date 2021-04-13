12 апреля в Северной столице сгорела фабрика "Невская мануфактура". Здание уничтожено практически полностью: рухнула крыша, уничтожены межэтажные перекрытия. Погиб один пожарный.

По самым скромным оценкам, площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, огонь бушевал во всем помещении с первого по четвертый этаж главного корпуса мануфактуры на Октябрьской набережной. Здание старое, конца XIX века. Стены у его корпуса кирпичные, а вот перекрытия - деревянные. Как следствие, они сгорели еще в первые часы. При угрозе обрушения здания пожарные подразделения получили команду покинуть объект.

В тот момент, когда из здания выходили трое человек, произошел выброс пламени. Командир отделения пожарной части в этот момент пропал, двух его коллег спасли, после чего доставили в больницу. В Следственном комитете по Санкт-Петербургу называли командира пропавшим без вести и советовали не делать поспешных выводов. Но в конце концов сильно обгоревшее тело человека было найдено - хотя, конечно, это еще не говорило о том, что то был именно пропавший командир. Личность погибшего устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Это означает одно: шансов спастись у командира не было.

Из-за чего произошел пожар, ни в МЧС, ни в Следкоме не могут сказать даже приблизительно, ведь для этого надо хотя бы войти в здание. А вчера вечером оно по-прежнему было объято огнем. Пожару присвоили пятый, самый высокий уровень сложности. На Октябрьской набережной работали более 350 огнеборцев, также в тушении принимали участие и вертолеты.

К вечеру огонь успел перекинуться на деревья в округе и на кровлю хостела, который примыкал к заводскому зданию. Из отеля оперативно вывели всех постояльцев и персонал - это около 50 человек. Районные власти заявили, что готовы их всех оперативно разместить.

Тушение осложнялось несколькими факторами. Главные из них: ветер и неизвестность. Это здание строилось как текстильная фабрика, во времена СССР ее знали как "Красный ткач", но в начале 90-х годов прошлого века фабрика перешла в частную собственность, здесь появился бизнес-центр, и помещения стали сдавать в аренду. Какие предприятия и что именно размещалось в здании, предстоит выяснить следователям. Им же надо будет ответить на непростой вопрос: почему производственное здание вспыхнуло как спичка и системы автоматического пожаротушения не смогли справиться с огнем?