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13.04.2021 15:58
Рубрика: Происшествия

В Волхове возбудили дело против юношей, пытавшихся убить сверстника

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

В отношении двух молодых жителей Волхова Ленинградской области, пытавшихся убить сверстника, возбуждено уголовное дело.

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Напомним, инцидент имел место 9 апреля 2021 года. Согласно данным следствия, двое жителей Волхова 17 и 18 лет заманили своего 17-летнего товарища в ангар на территории промышленной зоны и там на него напали. Юношу били, душили, старший молодой человек несколько раз выстрелил в него из пневматического пистолета. Его также облили горючим веществом и подожгли. Все участники конфликта были пьяны. Подросток сумел вырваться, убежать и самостоятельно обратиться за медицинской помощью.

Обоих подозреваемых в нападении задержали. При обыске у них были изъяты вещественные доказательства, в том числе пневматический пистолет МР-654. Назначены баллистическая и медицинская судебные экспертизы.

Как сообщают в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленинградской области, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору" (статья 105 Уголовного кодекса РФ). Расследование дела продолжается. Не исключено, что на счету молодых людей есть и другие противоправные эпизоды.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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