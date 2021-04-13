Фото: В Краснодаре представили первый собранный в городе троллейбус

В Краснодаре представили первый собранный в городе троллейбус Alkor. В столице Кубани планируется наладить выпуск машин этой серии на постоянной основе, постепенно обновляя муниципальный автопарк, заявил мэр города Евгений Первышов.

Презентация только что собранного троллейбуса прошла в депо МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление". Посмотреть на машину, которая вскоре будет курсировать по улицам города, пришли представители администрации Краснодарского края, мэрии города, руководители компании - производителя троллейбусов и журналисты.

Троллейбус оборудован в соответствии со всеми привычными техническими требованиями. В салоне есть сплит-системы (учитывая жаркий климат региона) и электронные табло, видеокамеры, Wi-Fi, выдвижной пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Транспортное средство может перевозить одновременно более ста человек, имея при этом 30 мест для сидения. Главная особенность машины - в том, что она впервые собрана в Краснодаре, и в дальнейшем здесь планируется наладить ее производство, а не только сборку.

- В Краснодар был поставлен кузов будущего троллейбуса с остеклением, предустановленными дверьми и мостами трансмиссии, - рассказала корреспонденту "РГ" генеральный директор компании, выпускающей троллейбусы, Ирина Сватковская. - Остальное было собрано здесь на месте, но тоже из поставленных нами комплектующих. 80 процентов деталей троллейбуса - российского производства, около 20 процентов - импортные. В основном это немецкие мосты и рулевое управление.

По словам Сватковской, на базе представленного кузова может производиться три вида городского муниципального транспорта: сам троллейбус, троллейбус с увеличенным запасом хода без подключения к контактной сети и электробус, способный двигаться автономно на расстояние до 180 километров.

- 13 апреля 1902 года в нашем городе впервые появился троллейбус, - сказал на презентации мэр Краснодара Евгений Первышов. - А сегодня мы представляем вам троллейбус, который впервые в истории собран в кубанской столице. До конца года планируем собрать 10 таких же машин, как представленная сегодня. А затем - развернуть более массовое производство. Всего нам надо заменить в городе 150 единиц автомобильного парка.

По словам руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Ивана Куликова, который принял участие в презентации, власти региона планируют сохранить и развивать собственное производство этого вида транспорта на Кубани.

- Мы надеемся, что это производство будет развиваться в крае и сможет обеспечивать муниципальным транспортом не только Краснодар, но и другие города края, а также планируется продавать троллейбусы в соседний Крым, где существует самая протяженная в СНГ линия контактных проводов, - сказал Иван Куликов. - Сегодня машиностроение является приоритетным направлением в крае. И это новая веха в развитии отрасли. Мы будем наращивать производство и хотим, чтобы часть деталей этих троллейбусов производилась в Краснодаре, а не только собиралась здесь".

По словам гендиректора компании, мощности предприятия сейчас расположены в Вологде и Пскове, однако завод готов открыть свое новое подразделение и в Краснодаре. Вопрос в экономической выгоде и целесообразности этого шага. Руководство предприятия также провело переговоры с краснодарским заводом "Сатурн", выпускающим аккумуляторы для аэрокосмической и военной отраслей. Речь идет о возможном производстве батарей для троллейбусов и электробусов. Однако пока этот вопрос еще нуждается в обсуждении.