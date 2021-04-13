Крымский ученый спрогнозировал срок действия вакцин от коронавируса

Крымский вирусолог, разработчик вдыхаемой вакцины от коронавируса Владимир Оберемок оценил эффективность и срок действия выпущенных на рынок существующих вакцин от COVID-19. По мнению ученого, вирус теоретически может измениться настолько, что существующие вакцины станут неэффективными, поэтому разрабатывать их следует с учетом максимально большого количества антигенных свойств.

Как отмечает ученый, переболевшие коронавирусом обычно имеют более сильный иммунитет к новому заражению. "Доказано, что при перенесении заболевания, вызванного близкородственным вирусом SARS-CoV, Т-клетки памяти остаются на протяжении шести лет, - констатирует заведующий лабораторией клеточных технологий и разработки ДНК-лекарств, профессор кафедры биохимии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. - В это время вероятность тяжело заболеть очень мала. Вакцинация населения также важна, поскольку из-за опасности коронавирусной инфекции медики не могут дожидаться возникновения коллективного иммунитета, образовавшегося вследствие заболевания. Гарантированный срок действия прививки от COVID-19 колеблется в границах года, поэтому повторная вакцинация может быть уместной, особенно для людей из группы риска".

Другой сценарий возможен, если вирус изменит свои свойства настолько, что организм не сможет его распознать.

- Со временем возникнут и слабые, и сильные подтипы коронавируса, - прогнозирует Владимир Оберемок. - Повторное инфицирование может произойти, если вирус изменит свои свойства настолько, что организм не сможет его распознать. Если человек сделал прививку, и в ней не представлены такие антигены из нового подтипа, то вакцинация окажется бесполезной. Вопрос об универсальности существующих вакцин остается открытым. По результатам наших исследований есть важный критерий в этой области. Если мы ориентируемся, к примеру, на пять антигенов, а в структуре COVID-19 изменится один или два, то вакцина все равно выполнит свою задачу. Такие препараты при условии их максимальной безопасности завоюют рынок надолго.

Ученый считает, что к 2022 году пандемия в России выйдет на низкое плато из-за того, что одна часть людей уже переболеет, а другая - вакцинируется. При этом коронавирусная инфекция продолжит оставаться опасной еще на протяжении как минимум поколения, но использование и усовершенствование вакцин поможет победить ее раньше.