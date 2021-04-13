На Кубани за гибель людей осудили владельца и капитана судна

На Кубани вынесли приговор владельцу и судоводителю маломерного судна "Атолл", из-за аварии которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Как писала "РГ", 5 июля 2019 года в 17.50 в акватории Черного моря в районе поселка Джубга Туапсинского района в 300 метрах от берега перевернулся прогулочный катер "Атолл", которым управлял житель Краснодарского края 1963 года рождения. В результате погибли 34-летняя гостья курорта из Белгорода и 42-летняя жительница Мордовии.

В тот злополучный день на судне находились 49 отдыхающих, в том числе 19 несовершеннолетних, хотя его максимальная вместимость составляла 11 человек.

Установлено, что в конструкцию маломерного судна были внесены существенные изменения, которые привели к ухудшению показателей остойчивости, запаса плавучести и его непотопляемости, а двигатель катера и вовсе был неисправен.

Суд приговорил собственника "Атолла" к четырем годам условно с испытательным сроком три года, а судоводителю назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.