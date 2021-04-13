В Сочи привезут насекомых для борьбы с вредителями каштанов

Новости

"Яндекс" ответил на претензии ФАС по поисковой выдаче 20:40
Автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу 20:13
СМИ: Байден хочет вывести войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года 20:03
Цена нефти начала расти после разговора Путина и Байдена 19:59
В Петербурге актер из "Улиц разбитых фонарей" арестован за педофилию 19:59
В Казани девочку затянуло в песок на детской площадке 19:38
Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя 19:32
Гражданина Таджикистана будут судить за призывы к терроризму 19:22
Завершено расследование дела о мошенничестве на сумму свыше 74 млн рублей 19:13
Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru 19:01
Завершены испытания пистолета "Аспид" 18:50
Убийцу авторитета Альберта Рыжего заметили в автобусе 18:48
Введен режим ЧС: В Байкальске заявили об угрозе утечки отходов БЦБК 18:45
Netflix продлил сериал "Бриджертоны" на 3 и 4 сезоны 18:43
Патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса 18:43
Лашет потребовал от Зедера "прекратить театр одного актера" 18:43
Патриарх: Верующие относятся к санитарным мерам в храмах с пониманием 18:41
В Петербурге ушло в суд дело картеля поставщиков детского питания 18:40
В Минфине назвали "весьма вероятной" денонсацию налогового соглашения с Нидерландами 18:33
В Петербурге ребенку второй раз пересадили донорское сердце 18:14
ФАС возбудила дело против "Яндекса" за дискриминацию других сервисов 18:13
"Спартак" условно наказан игрой без зрителей за оскорбления Гилерме 18:11
В РФПИ рассказали о масштабах производства вакцины "Спутник V" в Индии 18:08
Вратарь "Локомотива" Гилерме дисквалифицирован на два матча РПЛ 18:06
К тушению пожара на окраине Воронежа подключили поезд 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Задайте вопрос о вакцинации против COVID-19 и вакцине "ЭпиВакКорона"
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
13.04.2021 19:20
Рубрика: Общество

В Сочи привезут насекомых для борьбы с вредителями каштанов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из Италии в Москву прибыл ценный груз: емкости с энтомофагами - насекомыми, способными истребить каштановую орехотворку, которая уничтожает в Сочи каштановые леса.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Ученые: Через сто лет насекомые могут исчезнуть с лица Земли

"Груз помогли доставить дипломатическим каналом Минприроды совместно с Минпромторгом, - рассказал в своем официальном Telegram-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский. - Энтомофаги сейчас содержатся во Всероссийском научно-исследовательском институте лесоводства и механизации лесного хозяйства, проходят требуемые карантинные мероприятия. В мае их доставят к нам, выпустим насекомых на особо охраняемых территориях Сочинского национального парка".

Такой способ борьбы детально обсудили с экологами, общественниками и учеными. Никакие другие средства на орехотворку не действуют, поэтому власти приняли решение привезти энтомофагов.

К слову, вреда природе или человеку они не принесут. Кроме того, прорабатываются вопросы борьбы и с другими завезенными вредителями.

Напомним, за несколько лет в Сочи потеряли 1,9 тысячи гектаров реликтовых самшитовых лесов из существовавших 2342. Сейчас под угрозой исчезновения находятся каштанники и дубравы.

Как ранее сообщала "РГ", пошаговый алгоритм решения проблемы разработали под руководством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова во время его рабочего визита в Сочи.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Песков: Россия никому не угрожает
Шойгу: НАТО концентрирует военные силы в Причерноморье и Балтийском регионе
В США рекомендовали приостановить вакцинацию J&J из-за случаев тромбоза
Профессор МФТИ и специалист по гиперзвуку арестован по делу о госизмене
Легенды СССР: Ушел из жизни солист "Песняров" Леонид Борткевич
Победа во Всероссийской олимпиаде: Секреты московских школьников
Как отличить COVID-19 от сезонной аллергии