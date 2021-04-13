В Сочи привезут насекомых для борьбы с вредителями каштанов

Из Италии в Москву прибыл ценный груз: емкости с энтомофагами - насекомыми, способными истребить каштановую орехотворку, которая уничтожает в Сочи каштановые леса.

"Груз помогли доставить дипломатическим каналом Минприроды совместно с Минпромторгом, - рассказал в своем официальном Telegram-канале глава города-курорта Алексей Копайгородский. - Энтомофаги сейчас содержатся во Всероссийском научно-исследовательском институте лесоводства и механизации лесного хозяйства, проходят требуемые карантинные мероприятия. В мае их доставят к нам, выпустим насекомых на особо охраняемых территориях Сочинского национального парка".

Такой способ борьбы детально обсудили с экологами, общественниками и учеными. Никакие другие средства на орехотворку не действуют, поэтому власти приняли решение привезти энтомофагов.

К слову, вреда природе или человеку они не принесут. Кроме того, прорабатываются вопросы борьбы и с другими завезенными вредителями.

Напомним, за несколько лет в Сочи потеряли 1,9 тысячи гектаров реликтовых самшитовых лесов из существовавших 2342. Сейчас под угрозой исчезновения находятся каштанники и дубравы.

Как ранее сообщала "РГ", пошаговый алгоритм решения проблемы разработали под руководством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова во время его рабочего визита в Сочи.