Рябков назвал заход кораблей ВМС США в Черное море "игрой на нервах" России

На Смоленской площади прокомментировали появление кораблей ВМС США в черноморской акватории. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал военно-морские маневры американцев провокацией и попыткой "играть на нервах" у Москвы.

"Американским военным кораблям поблизости от наших берегов делать совершенно нечего. Это сугубо провокационные мероприятия. Они испытывают нас на прочность, играют на нервах", - настаивает Рябков. По мнению дипломата, у Вашингтона "ничего не получится".

Сергей Рябков также призвал Соединенные Штаты "держаться подальше" от российского черноморского побережья.

Напомним, в 2019 году корабль ВМС США уже заходил в Черное море. Как это было - смотрите в фотогалерее "РГ".