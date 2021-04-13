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13.04.2021 22:04
Рубрика: Общество

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Космические хроники по русскому сценарию
Текст: Елена Толина
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Финансирование научных космических проектов Федеральной космической программы на 2016-2025 годы восстановлено в прежнем объеме, сказал на заседании президиума РАН президент академии Александр Сергеев. По его словам, принято решение о восстановлении финансирования на уровне 15 млрд рублей в год, что позволит осуществить три миссии на Луну: в этом году - "Луна-25", в 2024 году- "Луна-26" и в 2025 году - "Луна-27".

В ноябре 2020 года Александр Сергеев заявлял, что объем финансирования научных исследований в области космоса в России до 2025-го будет урезан в пять раз - до трех миллиардов рублей, - напоминает РИА Новости. В частности, многие эксперты опасались, что может пострадать российская лунная программа.

Первая лунная гонка была временем покорения Луны, сейчас время ее освоения

Как подчеркивают ученые, Луна сейчас стала едва ли не полем для новой космической гонки. Первая относится к периоду с 1966 года по 1976 год, когда было осуществлено около двадцати мягких посадок на Селену Спустя 45 лет наша страна возвращается на Луну: в октябре запуск автоматической станции "Луна-25". И это, как заметил президент РАН, важный знаковый момент. Если первая лунная гонка была временем покорения Луны, то сейчас время ее освоения.

Россия создаст новые детальные карты Луны для передвижения космонавтов
Общество Космос Наука и образование РАН Освоение Луны

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