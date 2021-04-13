Самая доступная иномарка с "автоматом". Стоит ли брать Chevrolet Spark

Хэтчбек узбекской сборки пришел на место покинувшего наш рынок Ravon R2 и доказал, что самая доступная иномарка с "автоматом" на российском рынке по-прежнему имеет как ряд серьезных преимуществ, так и недостатки.

Имя малолитражки Chevrolet Spark в нашей стране на слуху. И это несмотря на то, что с 2016 года до середины 2020 года этот автомобиль узбекской сборки предлагался в России как Ravon R2 и о предшественнике, скажем так, подзабыли. Однако процесс ребрендирования завершен, помимо Spark компания Chevrolet реализует через свои дилерские центры также модели Nexia 3 и Cobalt, хорошо знакомые целевой аудитории.

Между тем, новинка, мягко говоря, не очень нова. Пятидверный хэтчбек третьего поколения впервые показали еще в марте 2009 года на Женевском автосалоне, продажи в России начались примерно через год. Более того, на ряде других рынков давно реализуется Chevrolet Spark уже четвертой генерации, показанный еще в 2015-ом году на автосалоне в Нью-Йорке и поступивший в продажу в середине 2017 года.

Возвращение

Фото: Борис Захаров/РГ

Возвращение золотистого креста на радиаторную решетку субкомпакта сборки завода GM-Uzbekistan в узбекском Асаке явно добавило модели авторитетности. Отличия от Chevrolet Spark "доравоновской" эры - в оригинальном "гриле" и переднем бампере.

Последний симпатичен и отличается более крупными, чем у предшественника, встроенными "противотуманками", но нависает над землей столь же низко, как прежде. Клиренс тоже явно не для наших реалий - 145 мм. В результате на сложном рельефе, да даже и на нерасчищенном от снега дворе - проблемы. Нижняя "губа" целует снежные, земляные и асфальтовые выступы, а качество окраски кузова, скажем так, не идеальное. Поэтому царапины на "передке" - лишь вопрос времени.

Удивительно, но дизайн Chevrolet Spark не выглядит устаревшим даже несмотря на преклонный по меркам автопрома возраст этой легковушки. Годы выдает прежде всего очень крупная фронтальная оптика. Однако "галогенки" неплохо светят, и переживать можно разве что из-за большой площади обстрела корпусов фар гравием во время движения по шоссе. Выигрышно смотрятся также закамуфлированные задние ручки дверей и достаточно крупные внешние зеркала на "ножках", улучшающие и без того приличный обзор ввиду большой площади остекления.

Фото: Борис Захаров/РГ

Двери при этом открываются широко, а багажник на 170 л хоть и очевидно мал, увеличивается до более приличного значения 568 л, если сложить разрезную спинку дивана. Тогда в отсек влезет, к примеру, велосипед или детская коляска. В подпольном пространстве скрываются полноразмерное запасное колесо и домкрат с инструментами.

К слову, небольшой багажник скомпенсирован штатными рейлингами на крыше. Доустановить поперечины, которые для этой модели весьма не дороги, - займет лишь пару минут, а на крыше вполне можно закрепить вещевой бокс для перевозимого семейного скарба.

Внутренний микромир

Фото: Борис Захаров/РГ

Пожалуй, главное отличие салона вернувшегося Spark - это "приборка", позаимствованная у Ravon R2. Она еще лаконичнее, жестко закреплена на руле, регулирующемуся по наклону, и находится настолько близко к лицу водителя, что возникает ощущение, что ты смотришь не на щиток приборов, а в мобильный телефон в твоей ладони. Информативность, кстати, отличная, несмотря на устаревшую графику.

В центральную консоль удачно вписаны блоки "музыки" и "климата", а на вершине "торпедо" под козырьком расположились контрольные ламы бортовых систем.

Все детали интерьера хорошо подогнаны друг к другу, но материалы отделки ожидаемо бюджетные, мягкие полимеры в дефиците, кожа недоступна. Нет, само собой, и современных тачскринов. Когда модель третьего поколения создавалось, это было не в тренде. Но магнитола звучит хоть и не очень объемно, но все же пристойно, а менять громкость, треки, равно как принимать звонки подключенного через Bluetooth смартфона, можно клавишами под рулевой колонкой - в этом смысле хэтчбек идет в ногу со временем.

Фото: Борис Захаров/РГ

Передние кресла ввиду компактных внешних габаритов этого "супермини" имеют коротковатую подушку и заметную, но не навязчивую боковую поддержку. Регулировать водительское кресло по высоте неудобно - шайба расположена между дверью и торцом сиденья, не всякая мужская рука пролезет. Однако в целом кресла эргономичны, и по факту в них не устаешь.

Фото: Борис Захаров/РГ

"Галерка" - явно на двоих, если это взрослые. Ни дефлекторов, ни откидного подлокотника, ни розеток нет. Зато печка и "кондей" работают без нареканий, и установить нужный микроклимат в салоне не проблема.

Спасибо, GM

Фото: Борис Захаров/РГ

Джиэмовская платформа GM Gamma - одно из ключевых преимуществ модели. Ходовая часть представлена передними стойками McPherson и задней торсионной балкой. Реечный рулевой механизм на пятидверке оборудован электрическим усилителем. Под капотом поперечно установлен выпускаемый в Узбекистане бензиновый 4-цилиндровый 16-клапанный 1,2-литровый "атмосферник" на 85 л.с., спаренный с 4-диапазонным "автоматом" Aisin. Мотор имеет хорошую репутацию в странах с тяжелыми условиями эксплуатации и отвечает эконормам Евро-5. Японская коробка также славится неприхотливостью и надежностью.

Для в меру активного движения в городе такой связки вполне хватает, прием даже если в салоне четверо. Посетовать можно разве что на задумчивость "автомата" при кикдауне. Ручного режима трансмиссии при этом не предусмотрено, но можно смещать селектор в положения 1 и L , которые являются пониженными и позволяют, к примеру, тормозить двигателем на скользких спусках и выступать как некий аналог спортрежима. Как бы то ни было, для быстрых обгонов на трассе, возможностей мотора и коробки не хватает, маневры нужно тщательно готовить.

Если придираться, можно пожаловаться также на шумноватую работу моторчика на высоких оборотах, равно как в целом неважную "шумку". Однако в этом сегменте это в порядке вещей. Ну и объем бака, как ни крути, маловат - лишь 35. Даже несмотря на то, что расход заявлен на отметке 6.2 л/100 км в смешанном цикле, по факту выходит на пару-тройку литров больше, особенно если от души жать на газ. Поэтому визиты на заправку не будут редкими.

Зато в копилке достоинств "малыша" очень небольшой радиус разворота, позволяющий буквально развернуться на небольшом пятачке, хорошие тормоза, несмотря на недоступность ESP даже как опции и точный и легкий руль, позволяющий ощущать связь с машиной.

Управляемость на удивление азартная, как у карта. При этом несмотря на короткобазность (межосевое расстояние - лишь 2375 мм), машину не выкидывает из колеи, не переставляет на неровностях и не сдувает ветром от проезжающих фур. Иными словами, на трассе не страшно даже при крейсерских 120-130 км/ч. Главное лишь, чтобы водители "большегрузов" разглядели "малыша" из своих высоких кабин при перестроении.

Цена и качество

Фото: Борис Захаров/РГ

Цены на хэтчбек узбекской сборки с безальтернативными 1,2-лировым мотором и автоматом начинаются с 799 900 рублей и заканчиваются на 899 900 рублях, что делают Chevrolet Spark самой дешевой иномаркой с двумя педалями на нашем рынке.

Уже в базе вы получаете "противотуманки", две подушки безопасности, ABS, аудиосистему с USB-разъемом, двумя колонками, AM/ FM радио и CD, MP3, AUX и Bluetooth, электроусилитель руля, электропривод передних стекол, иммобилайзер, центральный замок с дистанционным управлением, два крепления для детских кресел ISOFIX на заднем сиденье, защиту картера двигателя и систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.