Skoda представила обновленный Kodiaq: матричная оптика и новый мотор для RS

В Млада-Болеславе состоялась презентация обновлённого Skoda Kodiaq, а также его "заряженной" версии Kodiaq RS, которая в дополнение к матричной оптике получил модернизированный турбомотор.

Skoda Kodiaq получил пересмотренную переднюю часть: кроссовер обзавёлся новыми фарами, которые впервые в истории модели могут быть матричными, решёткой радиатора большего размера с уменьшенным наклонном, бампером с Г-образными вставками по бокам, а также более выразительными за счёт изменения формы ниш противотуманными фарами, расположенными на ярус ниже основной оптики.

Задняя часть осталась практически без изменений: появились накладки по бокам стекла, спойлер окрашен в чёрный глянец, нижняя часть бампера обзавелась хромированной вставкой, LED-фонари - часть стандартного оборудования.

Концепция торпедо и центральной консоли не изменились. Обновлённый Skoda Kodiaq обзавёлся полностью цифровой приборной панелью 10.25 дюйма (опциональна для Kodiaq, но входит в "базу" Kodiaq RS), другой мультимедиа, лишённой физических "крутилок", аудиосистемой Canton с десятью динамиками вместо прежним восьми, а также эргономичными сиденьями с отделкой перфорированной кожей, электрорегулировками положения, функциями массажа и вентиляции.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Модель также получила улучшенную систему Crew Protect Assist, которая благодаря дополнительным камерам быстрее реагирует на автомобили, создающие угрозу наезда сзади.

На смену высокопроизводительному дизелю 2.0 TDI на Skoda Kodiaq RS пришёл бензиновый: двухлитровый TSI семейства Evo весит на 60 кг легче и на 5 л.с. мощнее предшественника, отдача составляет 245 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Динамические характеристики не раскрываются.

Линейка двигателей Skoda Kodiaq осталась без изменений. Базовый 1.5 TSI развивает 150 сил, двухлитровый агрегат выдаёт 190 "лошадей". Также в гамме присутствует двухлитровый дизель, он предложен в двух вариантах мощности - 150 и 200 л.с.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Коробки передач - 6-ступенчатая МКП и преселективный "робот", есть версии с 4х4.

Обновлённая версия модели выйдет на европейский рынок в июле 2021 года, до России Skoda Kodiaq доберётся также в третьем квартале.

Цены на дореформенную версию Skoda Kodiaq начинаются от 1 793 000 рублей. В нашей стране модель предлагается с 1.4 TSI мощностью 125 и 150 л.с., 2.0 TSI на 180 сил и двухлитровым 150-сильным дизелем.

Фото: Пресс-служба Skoda.