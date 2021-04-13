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13.04.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Skoda представила обновленный Kodiaq: матричная оптика и новый мотор для RS

Текст: Константин Руссов
В Млада-Болеславе состоялась презентация обновлённого Skoda Kodiaq, а также его "заряженной" версии Kodiaq RS, которая в дополнение к матричной оптике получил модернизированный турбомотор.
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda Kodiaq получил пересмотренную переднюю часть: кроссовер обзавёлся новыми фарами, которые впервые в истории модели могут быть матричными, решёткой радиатора большего размера с уменьшенным наклонном, бампером с Г-образными вставками по бокам, а также более выразительными за счёт изменения формы ниш противотуманными фарами, расположенными на ярус ниже основной оптики.

Фото: Пресс-служба Skoda
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Задняя часть осталась практически без изменений: появились накладки по бокам стекла, спойлер окрашен в чёрный глянец, нижняя часть бампера обзавелась хромированной вставкой, LED-фонари - часть стандартного оборудования.

Концепция торпедо и центральной консоли не изменились. Обновлённый Skoda Kodiaq обзавёлся полностью цифровой приборной панелью 10.25 дюйма (опциональна для Kodiaq, но входит в "базу" Kodiaq RS), другой мультимедиа, лишённой физических "крутилок", аудиосистемой Canton с десятью динамиками вместо прежним восьми, а также эргономичными сиденьями с отделкой перфорированной кожей, электрорегулировками положения, функциями массажа и вентиляции.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Модель также получила улучшенную систему Crew Protect Assist, которая благодаря дополнительным камерам быстрее реагирует на автомобили, создающие угрозу наезда сзади.

Фото: Пресс-служба Skoda
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На смену высокопроизводительному дизелю 2.0 TDI на Skoda Kodiaq RS пришёл бензиновый: двухлитровый TSI семейства Evo весит на 60 кг легче и на 5 л.с. мощнее предшественника, отдача составляет 245 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Динамические характеристики не раскрываются.

Линейка двигателей Skoda Kodiaq осталась без изменений. Базовый 1.5 TSI развивает 150 сил, двухлитровый агрегат выдаёт 190 "лошадей". Также в гамме присутствует двухлитровый дизель, он предложен в двух вариантах мощности - 150 и 200 л.с.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Коробки передач - 6-ступенчатая МКП и преселективный "робот", есть версии с 4х4.

Обновлённая версия модели выйдет на европейский рынок в июле 2021 года, до России Skoda Kodiaq доберётся также в третьем квартале.

Цены на дореформенную версию Skoda Kodiaq начинаются от 1 793 000 рублей. В нашей стране модель предлагается с 1.4 TSI мощностью 125 и 150 л.с., 2.0 TSI на 180 сил и двухлитровым 150-сильным дизелем.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.
#Skoda