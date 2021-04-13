Ученые опровергли высокую смертность от британского штамма SARS-CoV-2

Британские ученые заявили, что штамм коронавируса B.1.1.7, впервые выявленный на территории Соединенного Королевства, не вызывает более тяжелого течения COVID-19. К такому выводу они пришли, проведя два исследования, результаты которых опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

"Мы не выявили связи между тяжестью протекания болезни и происхождением вируса. Изменений в симптомах или продолжительности болезни при B.1.1.7 не отмечено", - подчеркивается в статье.

Повторных случаев заражения также не зафиксировано. То есть те, кто ранее сталкивался с другими вариантами SARS-CoV-2, не заражались B.1.1.7. В то же время авторы научной работы подтвердили данные, что британская разновидность коронавируса является более заразной. Об этом информирует ТАСС.