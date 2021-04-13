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Хорошо сядет

13.04.2021 / 22:30
Посадка модуля на Луну по программе "Артемида" стала в Сколтехе основной темой исследований студента магистратуры Кира Латышева. Напомним, еще в 2017 году правительство США запустило эту программу, ее цель - полет человека на южный полюс Луны в 2024 году. Казалось бы, где Сколтех, а где "Артемида"?

- Мне повезло учиться у таких специалистов, как профессор Mассачусетского технологического института Эдвард Кроули и профессор Сколтеха Алессандро Голкар, - говорит Латышев. - Они помогли мне с выбором темы и проведением исследований. Было известно, что частные американские компании по заказу НАСА разрабатывают проекты новых многоразовых посадочных модулей, однако результаты исследований по понятным причинам не сообщаются. Я сразу решил, почему бы не попробовать. Ведь космонавтика, пилотируемые полеты еще в школе были моим главным увлечением. И в Сколтех поступил на факультет "Космические инженерные системы". Словом, это мое.

Фото: Архив Ивана Вагнера
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Напомним, если раньше пилотируемые корабли "Аполлон" летали экспрессом "Земля-Луна", то по программе "Артемида" планируется создать промежуточную космическую станцию. С этой базы многоразовые модули будут доставлять астронавтов на Луну, и на нее же экипажи вернутся после выполнения работ. Такой стационар намечено разместить на так называемой "почти прямолинейной гало-орбите", проходящей над южным полюсом Луны. Одним из преимуществ этой орбиты является ее особая стабильность в системе Земля - Луна, которая позволит станции расходовать меньше топлива на корректировку орбиты.

- Мы рассмотрели разные варианты лунных модулей для экипажа из четырех астронавтов, которые проведут на Луне около семи суток и вернутся на базовую станцию, - говорит Латышев. - В моделях "проигрывались" аппараты с одной ступенью, которая обеспечивает и посадку, и взлет, с двумя, как было у "Аполлона", когда одна отвечает за посадку и остается на Луне, а на второй происходит взлет.

Кроме этих двух возможен и вариант аппарата с тремя ступенями. К двум первым добавляется еще одна, которая отвечает за перевод аппарата с высокой орбиты базовой станции на низкую окололунную орбиту. А уже с этой низкой орбиты будет производиться посадка. Кроме числа ступеней ученые "играли" с разными видами топлива для каждой ступени.

Всего на компьютере было проанализировано 39 вариантов системы посадки человека на Луну, где главным критерием была ее стоимость. Компьютер назвал безоговорочного лидера - одноступенчатый модуль на жидком кислороде и жидком водороде. Он может много раз переносить экипаж на Луну и возвращать на станцию. Однако авторы подчеркивают, что это лишь предварительный анализ, в котором не учитываются такие факторы, как безопасность экипажа, вероятность успеха миссии, а также риски управления проектом. Они будут проработаны на последующих этапах программы.

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Фото: Сергей Михеев/ РГ
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