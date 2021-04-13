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Рубрика: Общество

В Росгидромете рассказали об ускорении потепления климата

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России ускорились климатические изменения. За прошедшие десять лет прирост температуры составил 0,51 градуса Цельсия при среднем показателе 0,18 градуса по миру. Об этом рассказали в Росгидромете.

Фото: AP Photo
Вильфанд призвал адаптироваться к изменениям климата

Ведомство опубликовало ежегодный доклад о состоянии климата на территории России за 2020 год. "У нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений, - приводит РИА Новости пояснения директора Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимира Катцова. - В сохранении тренда на потепление нельзя быть уверенными, однако есть вероятность, что он будет держаться или нарастать".

По словам ученого, изменения климата увеличивают число опасных природных явлений, ведут к разрушению многолетней мерзлоты и сокращению морского льда в Арктике. Поэтому первоочередная задача для климатологов сейчас - уточнить свои прогнозы по срокам, как именно и когда произойдут ожидаемые изменения, отметил Катцов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что в этом году будут пересмотрены базовые температурные нормы. Сейчас действуют еще те, что были установлены для периода с 1961-1990 годы. С учетом тенденции к потеплению климата новые нормы рассчитают из средних температур за период 1991-2020 годов. Уже в 2022 году ученые ожидают появления новых норм на следующий 30-ти летний период.

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