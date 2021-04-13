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13.04.2021 18:37
Рубрика: Digital

Дому прибавят ума

В России растет популярность умных колонок
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8430)
Рынок умных домов в Центральной и Восточной Европе вырос на 6,4%, сообщает агентство IDC. По словам аналитика Яна Преносила, такой результат стал возможен во многом благодаря России, где с каждым месяцем растет популярность умных колонок. В 2020 году в Европе их было продано 25,3 млн штук, рынок колонок вырос на 11,9%. Всего в четвертом квартале 2020 года в Европе было отгружено 41,3 млн устройств для умного дома, это на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Категория Видео/Развлечения занимает 48,8% рынка умных домов. Фото: istock / nensuria Категория Видео/Развлечения занимает 48,8% рынка умных домов. Фото: istock / nensuria
Категория Видео/Развлечения занимает 48,8% рынка умных домов. Фото: istock / nensuria

Выросла популярность умных продуктов для домашнего наблюдения и безопасности, а также термостатов и освещения. Преносил уверен, что большую роль сыграла пандемия - потребители стали улучшать свои дома, что привело к повышенному интересу к умным девайсам.

Фото: Neil Godwin/T3 Magazine/Future via Getty Images
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"Рынок систем умного дома делится на два сегмента - умный дом для застройщика и умный дом для потребителя, - объясняет Дмитрий Стапран, директор по стратегии и операционной эффективности PwC в России. - Застройщиков интересуют решения, которые позволят интегрировать различные устройства от самых разных производителей, которые в большом количестве представлены на рынке. Это позволит им создать дополнительную ценность для клиентов - покупателей квартир, и даже предложить им услуги по настройке и обслуживанию таких систем".

Сейчас рынок умного дома для застройщика в России составляет около 400 млн строений, а для домохозяйств - около 3 млрд, продолжает Стапран. К системам умного дома относятся датчики дыма или протечки с передачей сигнала через сотовую связь, полноценные системы с автоматическим контролем потребления тепловых и энергетических ресурсов, системы видеонаблюдения.

По оценке PwC, в Москве и Московской области этот рынок только зарождается и к 2025 году достигнет 1,6 млрд рублей. Значительную роль на нем смогут играть компании-интеграторы, в том числе электросетевые и энергосбытовые предприятия. "Рынок устройств умного дома для домохозяйств может быть шире за счет охвата аудитории и предложения продуктов множеством производителей. В Москве и Московской области он может достичь 6,5 млрд руб. к 2025 году. Здесь, помимо застройщиков и энергетиков, не последнюю "скрипку" играют и OEM-производители (original equipment manufacturer - оригинальный производитель оборудования. - "РГ")", - резюмирует Стапран.

Рынок умных домов в Европе вырос во многом благодаря России 

В Западной Европе после отрицательных показателей в первой половине 2020 года рынок умных домов восстановился и продемонстрировал стабильный рост среди потребителей, отмечают аналитики IDC. Одним из драйверов роста рынка стали smart-телевизоры, которые больше всего "просели" в период с января по июнь 2020 года. Сейчас почти половину рынка занимает категория Видео/Развлечения, куда входят ТВ-приставки, например Google Chromecast с Google TV и Amazon Fire TV Stick. На втором месте - умные колонки - с долей рынка 28%. Согласно данным компании "Ситилинк", всего в России представлено 7 брендов умных колонок - Яндекс, Mail, JBL, HARMAN KARDON, Prestigio, SBER, LG. Третье место занимают системы безопасности и мониторинга, а также управления светом - 8 млн устройств.

Аналитики прогнозируют, что рынок умных домов в 2021 году увеличится в два раза. IDC ожидает, что до 2025 года среднегодовой рост рынка умных домов составит 15% в год и достигнет почти 210 млн устройств.

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