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13.04.2021 13:03
Рубрика: Российский автопром

ВАЗы за 16 млн рублей. Продается коллекция Lada без пробега

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

В Москве выставили на продажу коллекцию из 16 автомобилей Lada, которые уже давно сняты с конвейера Волжского автозавода.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Представлено практически полное семейство "Жигулей" - ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 "Нива".

Помимо этого, имеются следующие модели: ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. Самым уникальным экспонатом можно считать Lada Samara Fun в кузове ландо от немецкой компании Bohse.

Судя по снимкам, все экземпляры находятся в идеальном состоянии. На кузовах машин также наблюдается многолетний слой пыли. При этом автомобили могут похвастать минимальным пробегом на одометре.

Известно, что данная частная коллекция собиралась годами. Она продаётся одним лотом на сайте "Авто.ру" за 16 000 000 рублей. Соответственно каждая Lada оценивается в среднем по миллиону рублей.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
#Lada