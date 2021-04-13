Видео: увлекся разговором по телефону и не заметил, как сжег АЗС

Рассеянные водители - беда для окружающих и для самих себя. Именно они путают педали газа и тормоза и не ставят машину на уклоне на стояночный тормоз, въезжают на улицу под знак "кирпич" и закрывают салон, оставив ключи внутри, пропускают свой поворот на скоростном шоссе и потом отчаянно перестраиваются из ряда в ряд, подрезая всех и вся.

А еще они уезжают с АЗС, не вытащив заправочный пистолет из бака...

Рассеянность героя этого видео легко объяснима: всё время пребывания на заправке он не переставал говорить по телефону. Говорил, когда припарковался у заправочного терминала, когда платил за бензин и когда садился за руль и уезжал. Нужно ли удивляться тому, что он не обратил внимания на такой пустяк, как пистолет в баке?

Оторвав шланг, наш герой вызвал пожар, который в несколько секунд полностью уничтожил заправку (сотрудник АЗС, попытавшийся вытащить шланг из бака, отделался сравнительно небольшими ожогами). Заметил ли он то, что натворил, уезжая с заправки? Вряд ли. Скорее всего, так и продолжил говорить, говорить и говорить.