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13.04.2021 17:00
Рубрика: Видео

Видео: увлекся разговором по телефону и не заметил, как сжег АЗС

Текст: Вадим Давыденко

Рассеянные водители - беда для окружающих и для самих себя. Именно они путают педали газа и тормоза и не ставят машину на уклоне на стояночный тормоз, въезжают на улицу под знак "кирпич" и закрывают салон, оставив ключи внутри, пропускают свой поворот на скоростном шоссе и потом отчаянно перестраиваются из ряда в ряд, подрезая всех и вся.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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А еще они уезжают с АЗС, не вытащив заправочный пистолет из бака...

Рассеянность героя этого видео легко объяснима: всё время пребывания на заправке он не переставал говорить по телефону. Говорил, когда припарковался у заправочного терминала, когда платил за бензин и когда садился за руль и уезжал. Нужно ли удивляться тому, что он не обратил внимания на такой пустяк, как пистолет в баке?

Оторвав шланг, наш герой вызвал пожар, который в несколько секунд полностью уничтожил заправку (сотрудник АЗС, попытавшийся вытащить шланг из бака, отделался сравнительно небольшими ожогами). Заметил ли он то, что натворил, уезжая с заправки? Вряд ли. Скорее всего, так и продолжил говорить, говорить и говорить.

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#видео