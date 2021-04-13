Владимир Путин провел телефонный разговор с Джозефом Байденом

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джозефом Байденом. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Президенты обсудили состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня. В частности, они обменялись мнениями по внутриукраинскому кризису.

Обе стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам всего мирового сообщества.

Байден предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне, отметили в Кремле.

Напомним, 26 января Путин и Байден впервые пообщались по телефону. Российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США. Владимир Путин заявил, что нормализация отношений между двумя державами отвечала бы интересам обеих стран и - с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире - всего международного сообщества.