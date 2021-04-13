Школьник открыл огонь по полицейским в американском Ноксвилле

Стали известны подробности инцидента, произошедшего 12 апреля в одной из школ США. Стрельбу по ученикам и преподавателям открыл подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное бюро расследований.

По данным следствия, в 15:15 по местному времени в полицию поступил сигнал о стрельбе на территории школы в Ноксвилле. Когда на место происшествия прибыли стражи порядка, злоумышленник спрятался в туалете и открыл огонь по тем, кто находился снаружи.

"Подозреваемый в совершении преступления получил смертельные ранения. Установлено, что он являлся учеником", - рассказали силовики.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погиб один человек, еще несколько - пострадали. Их жизни ничего не угрожает.