Володин: США придется подвинуться и уступить место России

Сильные страны признают успехи своих конкурентов, США этого не делают, а значит, эта страна слабеет. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы вступаем в ту фазу развития, когда Россия должна занимать подобающее место и кому-то придется подвинуться", - заявил он, говоря о Штатах.

Политик подчеркнул, что сильные страны признают очевидные победы своих конкурентов в той или иной сфере, а слабые - замалчивают. Спикер заметил, что США слабой страной не назовешь. "Значит, они слабеющие", - сделал вывод Володин.

Председатель ГД привел ряд примеров, доказывающих эти тезисы: США пытаются переписать историю Второй мировой войны, историю освоения космоса, а в спорте - не допустить сильных спортсменов на олимпийские игры. В том же ряду - спекуляции на теме вакцины, потому что доходы от собственных препаратов им более важны, чем здоровье людей.

Свежий пример переписывания истории освоении космоса - Госдепартамент США опубликовал в соцсетях сообщение по случаю 60-летия со дня первого полета человека в космос, не упомянув при этом имя первого космонавта Юрия Гагарина.