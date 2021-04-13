Выбираем шины на лето. Как показали себя Bridgestone Turanza T005

Летние шины Turanza T005 предлагается компанией Bridgestone в качестве флагманской модели в сегменте "туринг". "РГ" убедилась, что сильная сторона таких покрышек - безупречная маневренность на мокрой дороге, мягкость, комфорт и износостойкость.

Летняя шина Bridgestone Turanza T005 уникальна тем, что была разработана при участии реальных потребителей. Специалисты компании Bridgestone провели опрос среди тысячи клиентов по всей Европе, чтобы выяснить, какой должна быть туринговая шина, то есть покрышка, обеспечивающая автомобилю выверенный баланс ходовых характеристик (износоустойчивость, сцепление, торможение).

Собрав информацию, конструкторы взяли за основу предыдущую модель и, сохранив ее известные преимущества, устранили недостатки. Изюминкой нового флагмана марки в сегменте "туринг" стала в итоге серьезно улучшенное сцепление на мокром покрытии. Однако и по другим параметрам - топливной экономичности, тормозному пути на всех видах покрытия, управляемости (особенно поведение на виражах), ездовому комфорту и ходимости Turanza T005 демонстрирует высшие показатели.

И тому уже есть документальные подтверждения. Достаточно сказать, что эта инновационная шина стала победителем в тесте немецких автомобильных организаций TÜV SÜD и ADAC. Отличной рекомендацией служит и тот факт, что Turanza T005 поставляются на конвейер ведущих автомобильных брендов, в том числе премиум-сегмента. В частности, Lexus, Audi, BMW, Volkswagen, Ford, Toyota, Nissan, Peugeot и Renault используют их в качестве основных шин для ряда моделей. Разберемся, каким образом японской марке удалось прийти к таким результатам.

Дело в смеси

Фото: Борис Захаров

Характеристики предшественницы удалось улучшить прежде всего за счет применения инновационных технологических решений и материалов. Скажем, при разработке компаунда, проще говоря, резиновой смеси, была задействована технология NanoPro-Tech.

Полимер, который был взят за основу при формировании смеси протектора, отличается здесь усиленными молекулярными связями с остальными компонентами компаунда. В результате была существенно повышена прочность протектора на разрыв и растяжение, равно как снизилось сопротивление качению.

Кроме того, фирменный полимер позволил существенно нарастить долю компонентов, содержащих кремний и силику, благодаря чему шина лучше цепляется за мокрую дорогу, а расход топлива уменьшается.

Дождь не страшен

Фото: Борис Захаров

Еще одним прорывным моментом стал прогресс в плане устойчивости к аквапланированию. Как известно, риск этого явления напрямую зависит от дизайна дренажной системы.

Аквадренаж Turanza T005 осуществляется при помощи четырех продольных каналов, а также через межблочные прорези в плечевых зонах и при помощи наклонных ламелей, расположенных на центральных ребрах.

Все углубления в протекторе на модели Т005 при этом стали глубже. Соответственно, новая геометрия увеличила объем воды, отводимой из пятна контакта, уменьшая риск аквапланирования. Фактически водитель может без опасений проезжать по глубоким лужам, не сбавляя скорость. По оценкам независимых испытаний, тормозной путь у Turanza в дождь оказался на 8-10% короче, чем у ближайших конкурентов.

Управляемость и ходимость

Фото: Борис Захаров

В то же время скругленные грани блока протектора Turanza T005 работают на управляемость.

Шины меньше деформируются в быстрых виражах, образно говоря, не подламываются. Соответственно, машина лучше держится на кривой поворота. В то же время ламели со скошенными краями в центре протектора улучшают сцепление на скользкой дороге и существенно снижают износ покрышки.

Высокой ходимости способствует также оптимизация распределения внешней нагрузки по пятну контакта. Ламели здесь имеют значительный наклон относительно направления движения, а их края скошены таким образом, что протекторное ребро касалось дорожной поверхности максимально большой площадью. Это уменьшает абразивное воздействие, что увеличивает срок службы шины. В целом износостойкость этой покрышки в сравнении с предшественницей увеличилась на 11%!

Выбор для путешествий

Фото: Борис Захаров

В техзадании модели Turanza T005 был сделан акцент на использование шины для передвижений на дальние расстояния. Как следствие, конструкторы Bridgestone постарались совместить в новинке комфорт, высокие тормозные свойства и отличную управляемость.

Резина получилась в результате легкой и прочной. Она обеспечивает также хорошую плавность хода, оставаясь упругой, не боящейся выбоин и не подверженной образованию грыж.

Асимметричный ненаправленный рисунок протектора и беговая часть, скомпонованная из пяти функциональных зон (трех центральных ребер жесткости и двух плечевых областей) обеспечивают высокую курсовую устойчивость и четкий отклик на управляющие действия рулем. В то же время даже на высоких скоростях шины Turanza T005 радуют мягкостью и низким уровнем шума.

А если прокол

Фото: Борис Захаров

Под внутренними слоями компаунда Turanza T005 располагается экранирующий слой, защищающий шину от случайных проколов, а основу каркаса составляет арамидное волокно, нейлоновые нити и жесткая металлическая проволока. Этот комплекс защищает шину от случайных проколов.

У самых же стойких покрышек с технологией Run-Flat боковины усилены углеродным соединением и самонесущим каркасом, для дополнительной жесткости. Чтобы спущенное колесо не перегревалось на ходу, инженеры использовали Cooling Fin. Это аэродинамическая технология, создающая завихрения воздуха в области боковин с целью принудительного охлаждения.

Вывод

Фото: Борис Захаров

Наш опыт показал, что покрышки Bridgestone Turanza T005 подходят для активного вида вождения и дальних путешествий. Шины отлично проявили себя на сухом и мокром дорожном полотне. Дополнительным бонусом выступает легкость покрышки, что сэкономит покупателям не один десяток литров топлива. Одним словом, очень неплохой выбор.

Turanza T005 представлена почти во всех размерах европейских туринговых шин для автомобилей и кроссоверов, а это 44 типоразмеров в диапазоне от 15 до 21 дюйма.