Байден: США начинают вывод войск из Афганистана 1 мая

Президент США Джозеф Байден подтвердил, что с 1 мая Штаты начинают вывод войск из Афганистана. Как заявил сам американский лидер, он принял решение положить конец войне США в Афганистане после консультаций с союзниками и Кабулом, сообщает ТАСС.

Ранее о предстоящем выводе войск сообщали американские СМИ. Речь шла, в частности, о том, что сам Байден выбрал 11 сентября текущего года крайним сроком вывода войск из Афганистана.

Отметим, что ранее сроки вывода войск США из Афганистана переносились бессчетное число раз, и очередной дедлайн не стал исключением. Последний "крайний срок" для ухода был намечен как раз на 1 мая.