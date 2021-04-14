ЦБ не увидел рисков отключения России от Visa и MasterCard

В Банке России не видят рисков отключения России от международных платежных систем. Об этом заявила на брифинге первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем. Я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", - считает Скоробогатова.

При этом она напомнила, что Россия располагает Национальной системой платежных карт (НСПК), которая закрывает вопросы карточных операций на территории страны, системой передачи финансовых сообщений (внутренний аналог международного SWIFT), а также Системой быстрых платежей (СБП), дающей второй альтернативный канал для оплаты без использования карт. Скоробогатова указала, что эти три сегмента платежной инфраструктуры могут обеспечивать российский рынок бесперебойностью работы сервисов, а также услуг для граждан и бизнеса в конкуренции с другими игроками, включая международные платежные системы.

На этой неделе глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия стремится работать с зарубежными партнерами над отходом от использования доллара во взаимных расчетах и переходом либо на национальные, либо на альтернативные валюты. Кроме того, Лавров допускал возможность отказа от контролируемых Западом платежных систем.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также не исключил ограничение использования систем Visa и Mastercard в России. По его словам, антироссийские санкции - достаточно непредсказуемый процесс. "Поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - отмечал Песков.