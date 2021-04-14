Дилер Mercedes отказал клиенту в ремонте и "попал" на миллионы

В сентябре 2019 года Миронов А. купил у официального дилера Mercedes-Benz кроссовер GLE 300 4Matic, однако у автомобиля сломалась коробка передач. После череды ремонтов дилер отказался ремонтировать на безвозмездной основе проданную машину, и сделал себе дороже, потому что покупатель пошёл искать правду в суде.

В ноябре 2017 года Миронов А. обратился в дилерский центр с жалобой на работу автоматической коробки, был произведён ремонт. В ноябре следующего года владелец GLE 300 4Matic был вынужден снова обратиться к официалу - опять забарахлила коробка. Однако дилер предложил отремонтировать автомобиль за счёт клиента, сославшись на то, что гарантия, составляющая два года, закончилась.

Итогом судебных разбирательств стала победа Миронова А.: решением Гагаринского районного суда г. Москвы от 5 ноября 2019 года с дилера были взысканы стоимость автомобиля (3 900 000 рублей), неустойка (546 000 рублей), компенсация морального вреда (4 000 рублей), штраф (2 225 000 рублей), судебные расходы в размере на оплату государственной пошлины (25 730 рублей), на оплату судебной экспертизы (81 500 рублей), расходов на приобретение материалов (9 000 рублей). Компания, реализовавшая дефектный автомобиль Миронову А., подавала апелляцию, но суд оставил её без удовлетворения.

Дилер не собирался платить быстро, зачисление средств на счёт бывшего клиента было зафиксировано только 19 октября 2020 года. Миронов А. подал в суд очередной иск: за время, которое он ждал, часть денег, предписанных к выплате ему дилером, "съела" инфляция, и эту обесценившуюся часть истец захотел получить. Гагаринский суд иск отклонил, а Московский городской суд, рассмотрев дело, удовлетворил его: Миронов получит ещё 216 000 рублей в качестве индексации ранее выплаченной суммы. Расчёты производил истец, а представители дилера не смогли предоставить опровержение, поэтому суд принял их как "арифметически верные".