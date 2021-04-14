Двое россиян, попавших в ДТП в Турции, остаются в больнице

Двое россиян, пострадавших в ДТП в турецкой провинции Конья, находятся в больнице в стабильном состоянии. Об этом 14 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

"Врачи оценивают состояние двоих россиян как стабильное", - сообщил дипломат.

В провинции Конья утром 10 апреля автобус с 32 российскими туристами, ехавшими на экскурсию в Каппадокию, попал в ДТП на трассе Конья-Аксарай. Водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге, из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся. Одна туристка погибла, пострадали 26 человек.